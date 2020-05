Denn anders als ihre vielen antisemitischen Vorläufer zielen sie auf eine generelle, "biologische" Unvereinbarkeit menschlichen Lebens mit dem jüdischen "Bazillus". War das Stereotyp vom "Parasiten" 200 Jahre lang "nur" eine wirkungsvolle Metapher, die es erlaubte, Juden zu entrechten, so nehmen die Nationalsozialisten diese Metapher wörtlich: Es gelte, biologisch, im Sinne einer "Volkshygiene", diese Parasiten loszuwerden.

Und die Nationalsozialisten sehen sich dabei durchaus im Einklang mit einer Wissenschaft, die nicht nur zu neuen Erregern, sondern auch Fragestellungen vorstößt. Aus der Debatte um die Eugenik werden sie später ihr mörderisches Konzept der NS-Euthanasie weiterspinnen. Und auch für die Zukunft der Parasiten-Bekämpfung entwickeln sie einen Plan - und wissen dabei viele Mediziner hinter sich.

"Seuchenschutz" : neues Kapitel deutscher Kriegspolitik

Natürlich wäre es das beste und einfachste, den Leuten ausreichende Ernährungsmöglichkeiten zu geben, das geht aber nicht, das hängt eben mit der Kriegslage im Allgemeinen zusammen. (...) Man muss sich, und ich kann es in diesem Kreise offen aussprechen, darüber klar sein, es gibt nur zwei Wege. Wir verurteilen die Juden im Ghetto zum Hungertode oder wir erschießen sie. (...) Denn wir haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das deutsche Volk von diesen Parasiten nicht infiziert und gefährdet wird, und dafür muss jedes Mittel recht sein. Jost Walbaum, Leiter der Abteilung Gesundheitswesen des Generalgouvernements Polen Referat auf der Arbeitstagung der Amtsärzte 1941 in Bad Krynica

Es ist bekannt, dass die deutsche Ärzteschaft im Vergleich zu anderen akademischen Berufsständen des Dritten Reichs - in Bezug auf die NSDAP-Parteizugehörigkeit - sehr stark nazifiziert war. Weniger bekannt ist, wie synchron manch medizinische und ideologische Bewertung der "Lage" verlief - so auch bei der Errichtung und Ausgestaltung sogenannter "Seuchenschutzzonen."

Bereits weit vor dem Einmarsch in Polen im September 1939 waren deutsche Epidemiologen in die militärische Planung involviert. Denn seit den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs war die Angst virulent, deutsche Soldaten, Offiziere, aber auch Sanitäts- und Medizinpersonal könnten bei einem erneuten Vordringen nach Osteuropa dem gefürchteten Fleckfieber zum Opfer fallen.

Flecktyphus - die Kriegsseuche

Bereits kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges, im Kriegswinter 1914/15, kam es in Deutschland zu einem erst epidemischen Auftreten dieser seit Jahrhunderten bekannten "Kriegspest". Aus dem Kriegsgefangenenlager in Cottbus gingen Meldungen ein, dass dort 90 Prozent des deutschen Personals und 70 Prozent der inhaftierten russischen Soldaten am Fleckfieber (seinerzeit auch als Fleck-Typhus bezeichnet) erkrankt seien. Binnen Wochen tritt die Seuche in 25 von 41 Lagern auf. Von 500.000 russischen Kriegsgefangenen sind bereits im Juli 1915 fast 45.000 Männer infiziert.

Mit einem rigorosen Sanitätsregime sowohl in Deutschland als auch in den besetzten Gebieten, wo das Fleckfieber ebenfalls grassiert, reagierten Ärzte und medizinisches Personal unter der Schirmherrschaft der Militärführung auf die Bedrohung. Für die Forschung allerdings ist der Ausbruch mitten in Deutschland eine Riesenchance. Denn über die Krankheit, ihre Ursachen und Bekämpfung ist nur wenig bekannt. Und das obwohl sie schon früher quasi "Weltgeschichte" schrieb. Allein Napoleons Russlandfeldzug endete mit 80.000 Fleckfieber-Toten desaströs.

Der "Virus" wird entschlüsselt

In Cottbus sollen 1915 zwei deutsche Tropenmediziner des Hamburger "Instituts für Schiffs- und Tropenkrankheiten" endlich zu neuen Erkenntnissen gelangen - auf Anforderung des Kriegsministeriums, wo man mehr als nervös ist. Denn bereits nach wenigen Monaten Krieg hat allein die serbische Armee bereits 150.000 Soldaten durch das Fleckfieber verloren. Und: jede Menge medizinisches Personal.

Auch in den deutschen Kriegsgefangenenlagern stirbt die Hälfte aller infizierten Ärzte. Und auch vor den zwei nach Cottbus entsandten Tropenmedizinern macht die Krankheit nicht Halt, nachdem beide wiederholt Kleiderläuse von "Frischen Flecktyphusleichen" zu Forschungszwecken abgelesen haben. Kriegsgefangenenlager Cottbus im Zweiten Weltkrieg Bildrechte: Stadtarchiv Cottbus

Henrique da Rocha-Lima, Leiter der pathologischen Abteilung des Hamburger Instituts, wird seinem in Cottbus verstorbenen Kollegen Stanislaus von Prowazek, wenig später die gemeinsame Entdeckung widmen: Einen noch unbekannten Mikroorganismus (lat. Rickettsia prowazekii), den Rocha damals - fälschlicherweise - noch als ein "Lausvirus" klassifiziert.

Der Preis für die wissenschaftliche Entdeckung ist hoch und die Angst angesichts fehlender Medikamente und Impfstoffe bleibend. Seit dem Ersten Weltkrieg ist sie darum Teil aller "seuchenhygienischen" Überlegungen im Kriegsfall - insbesondere bei einer möglichen Besetzung osteuropäischer Gebiete, wo viele Mediziner den Erreger permanent beheimatet glauben. Denn der "Kaftan der Ost-Juden" sei der perfekte Brutort dieser tückischen Seuche, so das verbreitete Vorurteil.

Polen 1939: "Durchseuchung" des "Volkskörpers" befürchtet