Freie Rechte Jugend: Glatzen, Chaos und Gewalt

Es ist jetzt 30 Jahre her. Doch noch immer ist Oliver erschüttert von dem, was sich unmittelbar nach dem Mauerfall in seiner Heimatstadt abgespielt hat. Zerbst in Sachsen-Anhalt steht dabei nur für eine von Tausenden ostdeutschen Städten, in denen sich nach dem Mauerfall 1989 plötzlich "Jagdszenen" auf offener Straße abspielten, wie sie Ende des 20. Jahrhunderts in Deutschland niemand mehr für möglich hielt. Wo Skinheads oder Jungs und Mädchen mit Kurzhaarschnitt Homosexuelle, Ausländer oder Menschen mit anderer Hautfarbe, im neuen wiedervereinten Deutschland terrorisierten und dabei darauf vertrauen konnten, dass ihnen niemand entgegentritt.

"Ich habe das Recht herumzulaufen, wie ich will"

"Man hat überall gemerkt, dass der Staat nicht mehr da ist. Mit seinen Organen, mit seinem Gewaltmonopol", sagt Oliver, der nicht mit vollem Namen genannt werden will. Damals 1990, mit 15 Jahren, war er überzeugt, allen stünde fortan das Recht zu, sich zu kleiden und zu stylen, wie es einem beliebt. Dass diese Freiheit in Zerbst enge Grenzen hat, begreift der Junge mit dem frisch geschorenen Iro schnell: "Da hab ich das erste Mal auf die Fresse gekriegt, dann das zweite Mal. Ich habe zwar gemerkt, die finden mein Aussehen scheiße. Aber ich hab' mit 15 einfach nicht verstanden, warum ich das nicht darf. Und dann war der Trotz da: jetzt erst Recht. Du hast ja das Recht rumzulaufen, wie du willst. Du tust ja keinem weh." Einer der traurigen Höhepunkte der wilden Baseballschlägerjahre war der Brandanschlag auf die Kötschauer Mühle. Die Opfer mussten zum Teil mit Sauerstoffmasken beatmet werden. Bildrechte: Claus Blumstengel

Für dieses Recht ist Oliver schließlich fast gestorben. Zusammen mit 16 anderen Jugendlichen. Denn als sie sich entschließen, eine alte leerstehende Mühle als Treffpunkt und Rückzugsort zu nutzen, wo sie niemand so einfach verdreschen und zusammentreten kann, fühlt sich die neue rechtsradikale Jugend der Region herausgefordert.

Brandsnschlag auf die Kötschauer Mühle in Zerbst

Sechs Mal versuchen Skinheads und ihr immer reichlicher werdender Anhang, das Gebäude mittels Brandsätzen zu zerstören. Am 2. Oktober 1990, in der Nacht vor der Deutschen Einheit, gelingt es ihnen schließlich. Das Gebäude geht in Flammen auf. Die eingeschlossenen 17 Jugendlichen retten sich in letzter Sekunde durch einen Sprung vom Dach. Ein Wendepunkt - so hoffen Oliver und seine Freunde und werden enttäuscht. Nicht den Tätern wird öffentlich der Prozess gemacht, sondern den vermeintlich provozierenden Opfern:

Das Gebäude der Mühle in Zerbst geht in Flammen auf. Die eingeschlossenen 17 Jugendlichen retten sich in letzter Sekunde durch einen Sprung vom Dach. Bildrechte: Claus Blumstengel Wir waren plötzlich daran Schuld, dass wir an diesem Abend fast gestorben wären. Dass da Leute unterwegs waren, die aus niederen Gründen fast gemordet hätten, war kein Bestandteil der Diskussion. Du musstest als jemand, der eine Woche vorher fast verbrannt wäre, dich da hinstellen und dir sagen lassen: 'Selber Schuld.' Das war so der Duktus damals. 'Rivalisierende Jugendbanden' hieß das. Davon hat dann auch der eingeschaltete Staatsanwalt immer geredet. Völliger Quark. Ich habe mich nie in einer Bande gesehen, die andere Leute überfallen hat. Das haben wir einfach nicht gemacht. Wir wurden verprügelt, weil wir anders aussahen. Oliver Opfer das Anschlags auf die Kötschauer Mühle am 2. Oktober 1990

Dass ein Mob von circa 200 bis 250 Menschen am 2. Oktober 1990 bewusst vor das Gebäude zog, um es zu zerstören und die sich dort Versammelten mit allen Mitteln zu vertreiben, wird heruntergespielt. Und die Ermittlungen werden nach kurzer Zeit eingestellt, erinnert sich Oliver: "Von 80 Leuten, die da angegriffen haben, kannte man die Namen. Von denen haben manche die gleiche Schule, mitunter die gleiche Klasse besucht. Das hat niemanden interessiert. Niemanden. Und das, obwohl es Täter gab, die das sogar zugegeben haben. Dazu hat der Staatsanwalt seinerzeit nur bemerkt: Er finde es gut, dass sie das zugeben und da muss man sie ja nicht noch betrafen. Vom Rechtsverständnis, ein undenkbares Ding von einem Staatsanwalt. Und dann ist es im Sande verlaufen."

Das staatliche Versagen: Polizei und Justiz

Was wie ein krasser Einzelfall erscheint, passiert 1990 in Serie. Opfer und Rechtsextremismus-Experten wie Torsten Hahnel vom Miteinander e.V. in Halle haben dabei schon früh auf ein eklatantes Versagen des Staates hingewiesen. Das staatliche Gewaltmonopol galt nicht. Zumindest nicht für bestimmte Opfergruppen und das über fast zwei Jahre hinweg. Wie konnte es dazu kommen?

"Keine Einsatzkräfte", entgegnen ab Herbst 1990 Polizeibehörden immer wieder, wenn sie gefragt werden, warum rechtsradikale Mobs in Dresden, Leipzig, Halle, Jena nahezu ungehindert Anschläge verüben können. Und nicht nur die Vereitelung der Straftat ist ein Problem. Bereits die die routinemäßige Ermittlungsarbeit "schläft" regelmäßig ein. Täter, die keine Anstalten unternehmen, sich zu maskieren, bleiben unbehelligt. Ermittlungen werden eingestellt oder gar nicht erst aufgenommen. Vor diesem Hintergrund verwundert es wenig, dass im ersten gemeinsamen Verfassungsschutzbericht aus den ostdeutschen Ländern gerade mal 36 rechtsextreme Gewalttaten fürs letzte Quartal aktenkundig werden - zu einem Zeitpunkt, wo die Rechtsradikalen jedem Reporter bereitwillig Auskunft über ihre Einschüchterungs-Aktionen geben. 1990 passieren in Ostdeutschland rechtsradikale Übergriffe in Serie. Bildrechte: rbb

Rechtsradikale in der Polizei: eine Gewissensfrage

Für die Polizei ist das noch lange kein Grund aktiver zu werden. Schließlich hat sie seit dem Herbst 1989 ein Legitimationsproblem. Unter dem Vorwand, die öffentliche Ordnung zu gewährleisten, hatte man schließlich allzu oft den willfährigen "Büttel" des SED-Regimes gegeben. Noch einmal möchte man sich jetzt nicht wieder zwischen die Fronten begeben. Zumal viele Volkspolizisten noch auf die Nachricht warten, ob sie überhaupt in die neuen Strukturen der Länder übernommen werden. Dass in Bezug auf den geringen Verfolgungsdruck gegenüber den Rechtsradikalen auch Sympathien auf Seiten der Polizei eine Rolle spielen könnten – dieser Verdacht kommt ebenfalls früh auf. Und selbst bei der Polizeidirektion Dresden weist man solche Vermutungen im Gespräch mit einem ARD-Team nicht zurück:

Frage: Können Sie sich denn vorstellen, dass Dresdner Polizisten auch mitmachen bei den Rechtsradikalen?

Wolfgang Kießling (Oberkommissar Dresden): Das ist eine Gewissensfrage. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Von den jungen Kollegen auf jeden Fall. ARD-Report vom 25.6.1991

Fehlender Verfolgungsdruck: die Vorgeschichte

Zu diesem Zeitpunkt haben Rechtsradikale die Stadt Dresden schon "Hauptstadt der Bewegung" getauft. Das Unterstützungspotential dieser Szene unter ostdeutschen Jugendlichen machen Sozialwissenschaftler bei 50.000 Personen aus. Eine Massenbewegung, deren Aufstieg sich schon wesentlich früher abzeichnete. Bernd Wagner, 1990 bis 1991 Leiter des Staatschutzes im Zentralen Kriminalamt der DDR und später dem Gemeinsamen LKA der neuen Länder, hat sich als Analytiker und Kriminalist bereits ab 1980 auf die Fährte der Rechtsextremisten in der DDR begeben - zu einer Zeit, als das Phänomen offiziell noch kaschiert wurde. Rechtsradikale wurden von der SED aber auch der Polizeiführung vor allem als "verirrte Schafe" dargestellt und unterm Deckmantel des "Rowdytums" verurteilt. Dass sich eine originär sozialistisch erzogene rechtsradikale Jugend in der DDR etabliert, durfte auf keinen Fall öffentlich debattiert werden.