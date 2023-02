Ob und wie diese Traumata in den Generationen weiter gegeben werden, ist bis heute Gegenstand wissenschaftlicher Forschungen. Die Leipziger Psychologin Heide Glaesmer beschäftigt sich seit den frühen 2000ern mit den psychischen Langzeitfolgen des Zweiten Weltkrieges. 2008 hat ihr Team eine große Bevölkerungsstudie zu traumatischen Kriegserfahrungen erstellt. Einbezogen waren vor allem Menschen, die zum Zeitpunkt des Krieges Kinder und Jugendliche waren. Ihr Fazit: "In der Kriegsgeneration finden wir sehr häufig kriegsbezogene Traumatisierungen wie Ausbombung, Vertreibung oder das direkte Erleben von Kriegshandlungen. Auch Jahrzehnte später sind diese noch immer mit einem häufigeren Auftreten von psychischen Erkrankungen, wie Depressionen oder "Posttraumatischen Belastungsstörung" verbunden, aber auch mit einem höheren Risiko für körperliche Erkrankungen assoziiert. Das macht deutlich, wie vielfältig und langfristig die gesundheitlichen Folgen der Kriegstraumatisierungen sind. Allerdings gibt es bis heute keine sicheren Belege dafür, dass auch die Nachfolgegenerationen aufgrund dieser Traumatisierungen der Eltern oder Großeltern häufiger psychische Störungen haben.“ sagt Glaesmer und kommt zu dem Schluss: "Ich finde, es ist erstmal eine positive Nachricht, dass wir nicht über Generationen hinweg gesundheitlich Folgen schwerer Traumatisierungen, zum Beispiel durch Kriege, so einfach identifizieren können. Ich sollte aber auch dazu sagen, dass ich als Psychologin, die mit Zeitzeugen forscht, einen anderen Ansatz habe als Kollegen, die Laborforschung zu diesem Thema machen. Im Leben eines Menschen passieren eben noch viele andere Dinge, positive wie negative und das macht die Untersuchungen solcher Phänomene so viel schwerer als im Labor ", so Glaesmer. In den letzten Jahren rückte die Frage über die epigentische Veränderungen durch Kriegstraumatisierungen beim Menschen immer wieder in den Fokus. Empirische Belege und die verfügbaren Befunde zeigen eher keine solche Effekte", so die Psychologin. Mit epigenetischer Veränderung ist die Beeinflussung der Gene gemeint, also die Traumafolgen auf neurobiologischer Ebene.