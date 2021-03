2020 sprach Papst Franziskus vor dem leeren Petersplatz in Rom. Wegen der Corona-Pandemie durften sich keine Menschen auf dem Platz versammeln. Der Papst betete für ein Ende der Pandemie und sprach am Ende seines Gebets den Segen "Urbi et Orbi". Er brach damit die Tradition der Päpste, diesen Segen nur an Ostern und Weihnachten zu geben. "Urbi et Orbi" bedeutet übersetzt "der Stadt und dem Erdkreis". Der Segen richtet sich an die katholische Glaubensgemeinschaft weltweit.

1981 rief die polnische Gewerkschaft Solidarność (Solidarität) zum Generalstreik in Polen auf. Zwischen 8 Uhr morgens und 12 Uhr mittags legten an diesem Tag mindestens 10 Millionen Polen die Arbeit nieder. Der Streik war damit sowohl der größte in der polnischen Geschichte, als auch der bisher größte in einem Ostblockstaat. Die Solidarność reagierte damit auf eine Reihe von Gewalttaten der ponischen Polizei gegen die Anführer der Gewerkschaft. Während eines Arbeiterstreiks auf der Werft in Danzig im Sommer 1980, hatte sich die Gewerkschaft gegründet. Ihr Anführer wurde der Elektriker Lech Wałęsa. Die Arbeiter protestierten gegen die immer schlechter werdenden Lebensbedingungen und gegen Preissteigerungen in Polen. Mit der Unterzeichnung des "Danziger Abkommens" am 31. August 1980 wurde die Solidarność als erste unabhängige Gewerkschaft in einem sozialistischen Land zugelassen. Die Gewerkschaft bewirkte in den Folgejahren weitreichende Reformen, die einen Systemwechsel in Polen einläuteten.