Cover des Buches von Nariman Hammouti, das im Januar 2019 erschienen ist. Bildrechte: Verlag Rowohlt Polaris

Zur richtigen Zeit - seit fast 20 Jahren verrichten Frauen in der Bundeswehr Dienst an der Waffe - und am richtigen Ort, nämlich in öffentlichen Debatten und Talkshows stellt die selbstbewusste Soldatin sich dem öffentlichen Diskurs. Damit macht Hammouti klar: "Die Bundeswehr ist ein Abbild der Gesellschaft." ebenso wie: "Wir sind auch weiblich. Wir sind divers und wir sind vielfältig. Und Deutschland sieht eben auch aus wie ich."