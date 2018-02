Ich habe zu dem Zeitpunkt Zivildienst gemacht und bei mir ist es auch eine persönliche Geschichte. Denn mein Großvater hat Zeit seines Lebens gesagt: die Mauer fällt. Ihm hat das alles bedeutet. Und ich musste weinen, ich musste so krass weinen, als es dann losging in diesem Sommer '89, als die Leute da in Ungarn über die Grenze gingen. Das war irgendwie aufwühlend für mich. Und ich kam ja aus sehr sehr linken Zusammenhängen und hab dann auch die Diskussionen über Ideologie wie in der dritten Strophe hautnah mitgekriegt.

Konzert der Band "Kettcar" in St. Pölten im August 2009 Bildrechte: dpa