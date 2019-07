Die 1945 in Zielona Góra geborene Maryla Rodowicz, die ihre Karriere 1967 bei einem Festival des Studentenliedes in Kraków begonnen hatte und 1977 Polen beim Intervisions-Liederwettbewerb in Sopot vertrat, zählte in den 1970er- und 1980er-Jahren zu den beliebtesten Sängerinnen ihres Landes. Ihr Lied "Małgośka", das sie Anfang der 1970er-Jahre geschrieben hatte, wurde 2000 zum populärsten polnischen Lied des 20. Jahrhunderts gewählt. Bildrechte: dpa