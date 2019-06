Mein Vater hatte einen Traktor, einen alten Pionier, und da kam ein Hänger dran, der mit Kohlen beladen war. Damit sind wir in unserem Stadtbezirk zu den Kunden gefahren und dann haben wir die Kohlen in Körben, in die 50 Kilo passten, in die Keller getragen. Manchmal wurden die Briketts auch über eine Metallrutsche durch das Kellerfenster in den Keller geschüttet. Das war in Leipzig immer schon so. Anderswo nicht. In Markranstädt wurden die Kohlen mit dem Multicar angeliefert und vor dem Haus auf die Straße gekippt. Wir waren insgesamt fünf Leute: Mein Vater und vier Kohlenträger.