Ausgerüstet mit Sturzhelm, Brille, Pelzmantel und stundenlang dem eiskalten Fahrtwind ausgesetzt – so abenteuerlich war die Reise für die Passagiere des ersten Flugs mit der "Deutschen Luftreederei" (DLR). Es ging von Berlin nach Weimar. Der Beginn des zivilen Luftverkehrs in Deutschland.

Gegründet wurde die Luftverkehrsgesellschaft am 13. Dezember 1917 in Berlin – mitten im Ersten Weltkrieg. Nach dem Krieg war es mit der militärischen Luftfahrt vorbei. Denn der Vertrag von Versailles verbot jegliche militärische Nutzung der Flugzeuge. Ein neues Aufgabenfeld bot sich allerdings schnell an. Anlässlich der Tagung der Nationalversammlung in Weimar richtete die "Deutsche Flugreederei" am 5. Februar 1919 den ersten planmäßigen Luftpostdienst zwischen Berlin und Weimar ein. Die Delegierten mussten am Folgetag schnell mit Dokumenten und Zeitungen versorgt werden. Mit dem Interesse der "Deutschen Reichspost" wurde rasch ein Flugpostverkehrsnetz aufgebaut.