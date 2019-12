Angesichts neuer besorgniserregender Angriffe und Befunde zum Antisemitismus in Deutschland ist der Besuch der Bundeskanzlerin Angela Merkel in Auschwitz eine wichtige Geste. Verbunden mit einer noch wichtigeren Zusage. Denn Bund und Länder wollen für den Erhalt der Gedenkstätte 60 Millionen Euro zum Kapitalstock der Stiftung Auschwitz-Birkenau beisteuern. Und damit der historischen Verantwortung des deutschen Staates Rechnung tragen.

Wie ernst es der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten damit ist, soll bereits am Donnerstag ein gemeinsamer Beschluss zeigen, in dem Bund und Länder zu noch stärkerem vereinten Handeln auf- und wachrufen "in Hinblick auf den Schutz jüdischen Lebens und die stärkere Bekämpfung des Antisemitismus in Deutschland". Eine Reaktion, die überfällig ist?