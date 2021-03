Kurz nach seiner Amtseinführung gab Michail Gorbatschow bekannt, dass die UdSSR das "Streben nach militärischer Überlegenheit" aufgegeben habe. Die Streitkräfte der UdSSR würden fortan ausschließlich der Landesverteidigung dienen. 1987 unterschrieben US-Präsident Ronald Reagan und Michael Gorbatschow in Washington den INF-Vertrag . Der Vertrag verbot alle landgestützten konventionellen und nuklearen Raketen mit einer Reichweite von zwischen 500 und 5.500 Kilometern. Es war ein bahnbrechendes Abkommen, in dessen Folge eine ganze Gattung von Atomwaffen vernichtet wurde. 1991 paraphierten US-Präsident George Bush und Michail Gorbatschow den START-1-Vertrag, der eine Reduktion von see- und landgestützten Langstreckenwaffen vorsah. 1988 bereits hatte Gorbatschow die sowjetischenen Truppen nach einem neunjährigen blutigen Krieg aus Afghanistan zurückbeordert .

Michail Gorbatschow und Boris Jelzin im August 1990 im russischen Parlament. Bildrechte: IMAGO

Im August 1991 unternahmen Hardliner der KPdSU einen Putschversuch, um die Macht der Partei zu sichern und einen Zerfall der UdSSR zu verhindern. Gorbatschow wurde in seinem Ferienhaus auf der Krim festgesetzt. In Moskau wurden Truppen zusammengezogen und der Ausnahmezustand verkündet. Doch der Putsch scheiterte. Massenhaft gingen in Moskau und Leningrad Menschen auf die Straßen. Sie stellten sich auf die Seite der demokratischen Reformen. Boris Jelzin, damals schon Präsident der Russischen Föderativen Teilrepublik, stellte sich an die Spitze der Demonstranten und avancierte zu ihrem Sprachrohr. Am 22. August 1991 traf Gorbatschow wieder in Moskau ein. "Ich kehre in ein anderes Land zurück", sagte er. Einen Tag später sprach er vor dem russischen Parlament. Boris Jelzin unterbrach ihn plötzlich vor laufenden Kameras und unterzeichnete ein Dekret, das die KP in Russland verbietet. Es war eine Demütigung. Tags darauf legte Gorbatschow sein Amt als Generalsekretär der KPdSU nieder.