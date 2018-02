Als die britischen Truppen im April 1945 das Konzentrationslager Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide erreichen, sind auch Kameramänner unter den Soldaten. Ihre Aufgabe: Sie sollen im Auftrag der Regierung und unter Leitung von Sidney Bernstein die Befreiung dokumentieren und einen Beweis des gewaltigen Ausmaßes der NS-Vernichtungspolitik festhalten. Bernstein sagte in einem Interview: "Ich gab die Anweisung, alles zu filmen, was eines Tages beweisen würde, dass dies wirklich geschehen war. Es sollte eine Lehre für die Menschheit werden, und auch für die Deutschen. Für sie machten wir den Film." Doch auf das, was die alliierten Kameraleute im Lager erwartet, sind sie nicht vorbereitet. Im Bild: AFPU-Kameramann (Army Film and Photographic Unit) im Einsatz. Bildrechte: MDR/IWM Film