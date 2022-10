Warum wurde dieser Film gedreht und wofür wurde er gebraucht?

Diese gesamte Übung und der Film beruhten auf einer Umstrukturierung der Bereitschaftspolizei der DDR. Gorbatschow hat ja eine defensivere Strategie entwickelt, als es seine Vorgänger gemacht haben. Und da hat man dann die Bereitschaftspolizei umgepolt auf eine klassische Bereitschaft zur Absicherung bei Demonstrationen oder Bekämpfung von Demonstrationen und inneren Unruhen und so weiter und dann in dem Zusammenhang anders ausgerüstet und eben auch anders trainiert. Und das ging über mehrere Jahre. Übungen in Geisterstadt: Für die Bereitschaftspolizisten wurde eine Geisterstadt auf einem Truppenübungsplatz nachgebaut. Bildrechte: BStU/Booß

Also ich würde sagen über drei Jahre und wurde dann auch regelmäßig geübt. Und das ist das Interessante: Hier in dem Film ist es zwar der Raum Potsdam, aber das war eine Strategie für die gesamte DDR. Also es gab dann Übungen, wie man das auch von Militärübungen kennt. Wo Tribünen aufgestellt waren, wo dann die Leitung des Innenministeriums aus Berlin anrückte und sich das ansah; wo Leute aus anderen Bezirken eingeladen worden sind, wo Kreissekretäre der SED eingeladen wurden und Bezirkssekretäre. Die waren im Krisen- und Spannungsfall auch die Befehlshaber für die inneren Organe, also für die Polizei, die Stasi und Militär. Insofern musste man die auch ja einweihen und einweisen in neue Möglichkeiten der Feindbekämpfung oder der Bekämpfung von Unruhestiftern, so wie man das damals gesehen hat. Und das haben wir ja dann auch im Herbst 89 gesehen. Das ist ja mehr oder minder überall in der DDR zumindest in Ansätzen zum Zuge gekommen.

Die Gewalt der Polizei gegen Demonstranten im Herbst 1989 beruht also auf einer DDR-weiten Strategie?

Die Geschichten mit den Polizeieinsätzen im Herbst 1989, die werden immer als regionale Geschichten erzählt: dann haben wir das gemacht, dann hat die Polizei das gemacht oder umgekehrt. Es ist bisher eigentlich für meine Begriffe zu wenig beachtet worden, dass es da eine Gesamtstrategie gab, die bloß dann eben lokal je nach Verhältnissen, unterschiedlich ausgegangen ist.

In Plauen und in Leipzig kennen wir das ja vor allen Dingen vom 9. Oktober, wo die Zahl der Bevölkerung, die da demonstriert hat, so groß war, dass man mit diesen Mitteln dann auch nicht weitergekommen ist und vor militärischen Einsätzen dann zurückgeschreckt ist. In anderen Städten, zum Beispiel Berlin oder Potsdam oder Arnstadt, ist das noch am 7. Oktober noch fast lehrbuchmäßig umgesetzt worden. LKW mit Räumschild: Mit mehreren Fahrzeugen nebeneinander sollten ganze Demonstrationskolonnen abgedrängt werden. Bildrechte: BStU/Booß

Ich bin ja aus West-Berlin. Wir waren harte Sachen von der Polizei gewöhnt, auch dieses Equipment. Mich hat es immer wieder erstaunt, dass die DDR-Bürger vollkommen entsetzt waren, als sie diese martialische Aufrüstung und Ausrüstung der Polizei gesehen haben. Also diese LKW mit großen Räumschildern, solchen Gittern mit weiß-roten Rahmen drumherum, wo man versucht hat, mit mehreren Fahrzeugen nebeneinander ganze Demonstrationskolonnen abzudrängen. Oder diese neuen Schilder und Schlagstöcke - das war man so nicht gewohnt von der Volkspolizei.

Die Volkspolizei ist vor allen Dingen bei Oberligaspielen und ähnlichen solchen Anlässen zum Zuge gekommen, wenn es darum ging, sich mit Hooligans und Skinheads auseinanderzusetzen, aber eben nicht mit großen Demonstrationen. Und das ist schon ungewöhnlich gewesen, und keiner wusste so richtig, wo das herkommt. Und ich finde, dieser Film entschlüsselt das noch mal, wie es zu dieser starken Aufrüstung der Polizei im Vorfeld vom Herbst ‘89 gekommen ist.

Die Polizei sollte also ausgebildet werden, um im Inneren gegen Demonstranten vorgehen zu können?

Es gab Pläne, auch Karten und so weiter, wo lokale Ereignisse vermutet wurden, quasi hinter dem Rücken der kämpfenden Truppe. Und dafür war die Polizei zuständig: für Sabotage, Skinheadattacken, Demonstrationen von kritischen Kirchenmitgliedern und ähnliche Sachen. Das hatten die Polizei und Stasi als Protestpotenzial in der Bevölkerung ermittelt. Das Verrückte ist bloß, dass die Annahmen, die sie hatten, darauf beruhten, dass vielleicht in Potsdam und in Leipzig oder in Berlin ein paar hundert Demonstranten auf die Straße gehen würden. Dass da aber Tausende oder gar Zehntausende auf die Straße gehen, das hatte man nicht antizipiert. Und wo das passiert ist, nämlich vor allen Dingen in Leipzig am 9. Oktober 1989, da ist eben ihr Konzept zusammengebrochen, da hatten sie dann keine richtige Antwort mehr und mussten ja eigentlich kapitulieren.