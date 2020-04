Bildrechte: imago/United Archives International

Doch was die Archivare vorfanden, verwirrte die Spezialisten. Tausende Karteikarten, in denen es immer wieder nur um eines ging: die Verfolgung, Verurteilung und Hinrichtung von Hexen im 16. und 17. Jahrhundert. Der seltsame Fund geriet ins Vergessen und wurde erst Jahrzehnte später wissenschaftlich aufgearbeitet. Heute weiß man, was dort im Februar 1945 in Schlesiersee entdeckt wurde: die sogenannte Hexenkartothek, entstanden im Auftrag des Reichsführers der SS - Heinrich Himmler.