In den folgenden Wochen und Monaten nahm der Vernichtungskrieg unvorstellbare Dimensionen an. Die Blutspur des Jenaer Polizeibataillons zur Sicherung des "rückwärtigen Heeresgebiete" im Bereich des Armeekorps 17 – zieht sich durch die Ukraine von Lemberg über Tarnopol, Winniza und Uman bis nach Dnjepropetrowsk mit ungezählten Exekutionen von Zivilisten, Kriegsgefangenen und Partisanen, Deportationen ins Reich und niedergebrannten Dörfern.

Erschießung von Zivilisten in der Sowjetunion

Die Einwohnerin Anna Polikarpowna Pawljuk aus dem Dorf Ljutenka bei Poltawa berichtete in ihrer Zeugenaussage 1978 über eine Erschießung in ihrem Heimatort am 28. November 1941. Damals 16 Jahre alt, war sie dabei nur knapp dem Tod entgangen.

Es war zu diesem Zeitpunkt schon völlig dunkel, doch als wir in den Garten kamen, da sahen wir dort viele Leichen von erschossenen Menschen, und unter ihnen sah ich auch die Leichen der fünfköpfigen Familie, die vor uns von drei deutschen Soldaten in den Garten gebracht worden war. Die Deutschen schossen auf meine Mutter, und zwar schossen alle drei gleichzeitig. Ich ließ mich ebenfalls zu Boden fallen und bedeckte mit meinem Körper meine kleine Schwester Marusja. In diesem Moment schossen die Deutschen auch auf mich, aber die Kugeln gingen vorbei, und ich hörte, wie sie neben mir am Boden aufschlugen. Einer der Deutschen trat an mich heran und stieß mich weg von meinem Schwesterchen. Dann schoss er zuerst auf meine Schwester. Dabei röchelte meine Schwester irgendwie, dann verstummte sie, und dann auf mich.



Ich spürte, dass die Kugel mich am linken Knie verletzt hatte, aber ich ließ mir nichts anmerken und blieb so liegen, wie ich gelegen hatte. Wie sie auf Tatjana schossen, habe ich nicht gesehen, aber ich habe die Schüsse gehört. Die Deutschen schossen mit Maschinenpistolen auf uns. Sie gaben aber kein Dauerfeuer, sondern nur einzelne Schüsse ab. Danach kamen die deutschen Soldaten noch einmal zu mir, stießen mich mit dem Fuß, aber ich gab keinerlei Lebenszeichen von mir, und kurze Zeit später verließen sie den Garten.

30 Dörfer ausgelöscht, um Partisanen zu bekämpfen

In der Nähe der Großstadt Dnjepropetrowsk, bei Nowomoskowsk, wurde das Polizeibataillon 311 im Winter 1941/42 zusammen mit Wehrmachtseinheiten zur Bekämpfung von Partisaneneinheiten eingesetzt, die sich im "Schwarzen Wald von Samara" verschanzt hatten. Um sie von Unterstützung und Verpflegung abzuschneiden, wurden im grimmigen Winter teils die Einwohner ermordet und Häuser in 30 Dörfern vernichtet. Angehörige des Nachrichtenzuges des Polizeibataillons 311, mutmaßlich an Erschießungen beteiligt. Bildrechte: BStU

Von einer größeren Erschießungsaktion Ende 1941/Anfang 1942 berichtete der Polizist Emil H. Das Dorf habe etwa 25 km von Dnjepropetrowsk gelegen:

Im Ergebnis dieser Walddurchkämmung wurden etwa 50 Partisanen gefangen genommen. Diese wurden zum Verhör zum Bataillonsstab gebracht, wo sie durch die Offiziere des Stabes vernommen wurden. Ich möchte sagen, dass sie dabei geschlagen und misshandelt wurden. Nach der Vernehmung wurden diese von einem Sonderkommando, das aus Angehörigen des Bataillons bestand, außerhalb des Dorfes an einer Grube, die sie selber ausheben mussten, erschossen.



Nachdem diese 50 Partisanen liquidiert waren, wurde das Dorf durch das gesamte Polizeibataillon 311 umstellt. Die Dorfbevölkerung wurde dann von einem Sonderkommando (in Stärke eines Zuges) aus den Häusern getrieben. Im Ergebnis dieser Zusammentreibung waren etwa 200 Zivilpersonen zusammengekommen. Soweit es mir heute noch erinnerlich ist, waren die meisten Frauen verschiedenen Alters sowie ältere Männer. Diese ca. 200 Sowjetbürger wurden dann in Gruppen von ca. 30 Personen an den dort befindlichen Fluß geführt und erschossen. Die Leichen fielen in den Fluß und trieben davon. Die nicht hineinfielen, wurden durch Angehörige des Sonderkommandos in den Fluß gestoßen.

Im Sommer 1942 wurde das Jenaer Bataillon in das Polizeiregiment 6 kommandiert. Nach verlustreichen Kämpfen im Nordkaukasus existierte der Verband im Januar 1943 nicht mehr. Die Reste des Jenaer Bataillons gehörten ab Frühjahr 1943 zum Polizeiregiment 26. Es war eine der berüchtigtsten Einheiten, die Teile von Weißrussland bis zum Sommer 1944 in menschenleere Todeszonen verwandelten, indem sie Männer, Frauen und Kinder erschossen oder lebendigen Leibes in Scheunen verbrannten - als "Vergeltung" für den Widerstand der Partisanen.

Ghetto-Aufstand in Białystok niedergeschlagen

Im August 1943 kamen die "Jenaer" mit dem Regiment bei Absperrung und Räumung des Ghettos im ostpolnischen Białystok zum Einsatz. Die Eintragungen in Dienstpässen der Polizisten lauteten: "Gefechte mit Banditen und Juden bei der Räumung des Ghettos Bialystok und Stoßtrupp hinter Panzerkampfwagen in das Ghetto". Jenaer Polizisten auf einem erbeuteten sowjetischen Panzer Bildrechte: BStU

Die etwa 500 Widerstandskämpfer konnten jedoch im brutalen Häuserkampf - ähnlich wie später in Warschau - der deutschen Übermacht nicht lange standhalten. Die meisten wurden erschossen, nur wenigen gelang die Flucht. 2.000 Juden wurden während der Kämpfe getötet; über 30.000 Juden wurden nach der Selektion entweder in Zwangsarbeitslager nach Lublin oder in die Vernichtungslager Treblinka und Auschwitz deportiert, darunter in letzteres auch 1.260 Kinder und 53 Betreuer.

Nach dem Krieg: "Von Judenerschießungen nie gehört"

Bis in die 1980er-Jahre wurde in beiden deutschen Staaten gegen Angehörige des Polizeibataillons 311 wegen Kriegsverbrechen ermittelt, in der Bundesrepublik durch Staatsanwaltschaften, in der DDR durch das Ministerium für Staatssicherheit. Nicht zuletzt aufgrund gegenseitig abgelehnter Rechtshilfeersuchen führte keines der Verfahren in Ost und West gegen unter Mordverdacht stehende Polizisten zu einer Anklage. So stellte die Staatsanwaltschaft Stuttgart nach siebenjährigen Ermittlungen das Verfahren gegen Major Walter Danz im März 1980 ein. Im Abschlussbericht vom 4. März 1980 heißt es dazu: