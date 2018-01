Was geschah vor 70 Jahren in der Fabrikanten-Villa in Großenhain?

Bildrechte: MDR / Die Spur der Ahnen

Im April 1945 schnellt die Zahl der Suizide in Deutschland in die Höhe. Auch Nazi-Größen legen Hand an sich. So vergiftet NS-Propagandaminister Josef Goebbels sich mit seiner Frau und den sechs Kindern. Aber was bringt den Tuchfabrikanten Joachim Römer dazu, sich und seine Familie auszulöschen?



Was genau sich in der Fabrikanten-Villa in Großenhain in der besagten Nacht abgespielt hat, liegt weitgehend im Dunkeln.