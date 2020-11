1979 beobachtet der Leipziger Abiturient Ralf Elsässer fasziniert die Gründung der "Grünen" in der Bundesrepublik. Das wäre genau seine Partei. Elsässer interessiert sich für Umweltfragen und eckt damit in seiner Schule regelmäßig an, weil er im Unterricht unbequeme Fragen stellt. Insofern hegt Elsässer heute große Sympathien für die Schüler, die die "Fridays for Future"-Bewegung tragen. "Als junger Menschen findet man sich weniger mit Ungerechtigkeiten ab, obwohl man mehr zu verlieren hat, weil die Weichenstellungen länger wirken", sagt Elsässer. "Aber man denkt nicht so weit."

Umweltprobleme sind in der Schule kein Thema

Ohne je einen Tagebau gesehen zu haben, ist dem 17-jährigen Ralf Elsässer bereits klar, dass das Verbrennen der Braunkohle enorme Probleme nach sich zieht. Dazu kommen die schlechte Luft in Leipzig und die verdreckte Pleiße. Doch in der Schule ist das kein Thema. Auf der Suche nach Antworten geht Elsässer 1979 zu Veranstaltungen in Leipziger Kirchen und entdeckt dabei die Michaeliskirchgemeinde. In dieser Gemeinde sind bereits Theologiestudenten aktiv, die gute Verbindungen zum "Kirchlichen Forschungsheim" in Wittenberg unterhalten. Das "Kirchliche Forschungsheim" in der Lutherstadt war damals ein intellektuelles Zentrum und Kristallisationspunkt der unabhängigen kirchlichen Umweltbewegung in der DDR. Im Juni 1981 rufen die Wittenberger Aktivisten zum ersten autofreien Tag - "Mobil ohne Auto" - in der DDR auf. Ralf Elsässer ist begeistert und organisiert in Leipzig eine kleine Fahrraddemonstration. Es ist seine erste größere Aktion. Teilnehmer des Kirchentages der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 1989 vor der Michaeliskirche in Leipzig. Bildrechte: imago/epd

"Arbeitsgruppe Umwelt"

All diese Einflüsse führen im November 1981 zur Gründung der Leipziger "Arbeitsgruppe Umwelt". Ralf Elsässer selbst beginnt nach dem Abitur ein Studium des Bauingenieurwesens. Das Fach interessiert ihn nicht sonderlich, aber weil er sich nicht als Reserveoffizier der NVA verpflichten lassen will, bleibt ihm nur wenig Wahl. Umso aktiver ist er in der Umweltbewegung. Die Fahrraddemos zum autofreien Tag etwa veranstaltet Elsässer nun jedes Jahr. Außerdem sammelt er Informationen über den Zustand der Umwelt und schreibt darüber in der Untergrundpublikation "Streiflichter", die in der Michaeliskirchgemeinde entsteht. Ralf Elsässer als Liedermacher. Bildrechte: privat

"Reiz der Grauzone"

Ralf Elsässer ist damals auch als Liedermacher in der DDR unterwegs. Er singt über die Liebe, das Leben und die geschundene Umwelt - immer am Rand des Möglichen: "Es war der Reiz der Grauzone. Ich wollte austarieren, was möglich ist." Die Grenzen werden von der Staatsmacht recht willkürlich gezogen. Doch Ralf Elsässers Konzerte und Aktionen ziehen nie ernsthafte Konsequenzen nach sich, vielleicht auch deshalb, weil seine Auftritte meist im kirchlichen Rahmen stattfinden. Ab Mitte der achtziger Jahre wird die Zuhörerschaft jedenfalls immer größer.

Wir wurden ernst genommen, und das war wichtig. Zu erleben, dass man etwas tun kann, was auf andere wirkt, das fühlte sich gut an.

Arbeit in der "Umweltbibliothek"