Der Preis ist heiß: CO2-Steuer

Sie könnte viele Probleme lösen, ist Volker Quaschning überzeugt: "Wir wissen, dass wir das teuer machen müssen, was wir nicht mehr haben wollen. Also fossile Energieträger müssen teurer werden. Das kann man sehr gut über eine solche Steuer machen. Dann ist nur die Frage, wie hoch muss die Abgabe sein, damit sie wirkt? Wir haben jetzt eine Abgabe von 25 Euro pro Tonne CO2. Das sind rund sieben Cent auf den Liter Sprit. Das ist natürlich relativ witzlos, weil gerade in der Corona-Krise ist zum Beispiel Benzin um 30 Cent billiger geworden. Wenn ich jetzt sieben Cent wieder draufmache, dann werden die Leute alle reihenweise sofort das Auto stehen lassen? Wohl kaum. Das heißt, die Idee ist richtig, nur die Höhe ist viel zu niedrig."

Claudia Kemfert erklärt das Konzept: "Externe Kosten umfassen all das, was an Schäden da sind, die wir nicht über den Preis sehen, sondern die Gesellschaft insgesamt klammheimlich bezahlt. Beispielsweise dass durch den Kohleabbau Umweltschäden auftreten, die nicht von den Konzernen bezahlt werden, das Quecksilber-Emissionen Menschen krank machen, Gesundheitsschäden auftreten, Umweltschäden auftreten, indem beispielsweise auch das Grundwasser belastet wird mit Schadstoffen." Laut der Bundesregierung soll der Preis in den nächsten Jahren auf bis zu 60 Euro pro Tonne steigen. Nicht genug, um dadurch Hersteller und Konsumenten zu Änderungen zu bewegen, glauben Volker Quaschning und Claudia Kemfert.

Wie sauber ist saubere Energie?

Auch wenn Erneuerbare Energien im Betrieb kaum CO2-Emissionen haben, ist die Herstellung nicht klimaneutral. Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass der Ressourcenverbrauch aufgrund der Transformation des Energiesystems in den kommenden Jahren steigen wird: Mehr Rohstoffe für Batterien, Anlagen der Erneuerbaren Energien und Dämmmaterialien sollen aber in den Jahren danach durch Einsparungen bei fossilen Ressourcen und besseres Recycling kompensiert werden.

Das Umweltbundesamt denkt daher eine Energiewende mit einer Rohstoffwende zusammen: Nur mit Wirtschaftskreisläufen und der Wiederverwertung aller Ressourcen ist ein sauberes Energiesystem denkbar. Ein anderes großes Problem im Zusammenhang mit Erneuerbaren Energien betrifft den Naturschutz. Vor allem Windenergieanlagen kollidieren mit strengen Naturschutzrichtlinien und können die Lebensräume und Bestände einiger Vogelarten beeinträchtigen – wie etwa die des streng geschützten Rotmilans. Allerdings gibt es auch hier technische Möglichkeiten, die Tiere zu schützen: beispielsweise durch Kameras, die einen schnellen Stopp der Rotoren bewirken können.

Schöne neue Energiewelt