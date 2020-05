Die DDR war rennverrückt. Auf Naturrennstrecken, in Städten und auf Autobahnen kämpften Motorräder und Rennwagen um Meisterschaftspunkte. Bis zum Mauerbau 1961 waren darunter auch viele Fahrer aus der Bundesrepublik. Gewannen sie, so ärgerte das die Funktionäre des DDR-Rennsports, die daraufhin schlichtweg auf wirklich internationale Vergleiche verzichteten.

So galt die Abgrenzung gen Westen ab Anfang der Siebziger auch im Motorsport. Die Konstrukteure verließen sich nur noch auf die eigenen Entwicklungen. Eine Tüftlerszene auf extrem hohem Niveau beherrschte den DDR-Rennsport. Die Fans waren so treu, dass sie mangels Ferrari, Lotus oder Silberpfeilen sogar zu den Rennen der umgebauten Trabis in Scharen strömten. Bis Ende der Fünfzigerjahre gab es noch zahlreiche Rennstrecken in der ganzen Republik, dann reduzierte der DDR-Motorsportverband die für Rennen zugelassenen Strecken drastisch.

1927 wurde in Hohenstein-Ernstthal das erste große Rennen als Badberg-Viereck-Rennen ausgetragen. Von Anfang an wurde die Strecke zu einem echten Publikumsmagneten.



Ab 1937 taucht das Badberg-Viereck-Rennen in den Rennkalendern als "Sachsenring" auf. Unter diesem Namen erlangt sie unter Motorradfans echten Weltruhm. Giacomo Agostini, Mike Hailwood, Ernst Degner holten hier unvergessene Siege. Als beim WM-Lauf 1971 der Westdeutsche Dieter Braun in der 250ccm-Klasse gewann, sangen viele Zuschauer die Nationalhymne der Bundesrepublik mit, was den anwesenden DDR-Sport-Funktionären bitter aufstieß. Konsequenz: Man verabschiedete sich aus dem Weltmeisterschaftszirkus und begrenzte sich auf Vergleiche mit den sozialistischen Bruderstaaten. In den Fahrerlagern feierten die Rennpiloten miteinander und auf der Strecke wurde dann erbittert gekämpft. 1990 wurde der Rennbetrieb, der noch durch Ortschaften führte, nach mehreren tödlichen Unfällen eingestellt. Seit 1998 finden wieder Motorrad-WM Läufe auf der mittlerweile neu gebauten Strecke statt. Und wieder kommen Jahr für Jahr zu den WM-Wochenenden 200.000 Zuschauer.