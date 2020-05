Robert Koch wird am 11. Dezember 1843 in Clausthal im Harz geboren. Er stammt aus einer Bergarbeiterfamilie, kann das Abitur ablegen und in Göttingen Medizin studieren. Dort wird seine Leidenschaft für die Forschung geweckt. Schon während des Studiums bekommt er für seine Ergebnisse zum Nachweis von Ganglienzellen am Uterus einen Preis. In Europa sind in dieser Zeit Infektionskrankheiten die häufigste Todesursache und kosten in Deutschland jährlich hunderttausende Menschen das Leben. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert nimmt aber auch das Wissen um die Ursachen zu: Bakterien werden identifiziert und die Hygiene als Schutz vor Übertragung entwickelt. Allerdings scheitert gerade die Hygiene an den Lebensbedingungen der Menschen. In den Städten haust die Arbeiterklasse in überfüllten, winzigen und ungelüfteten Mietwohnungen, auf dem Land die einfachen Bauern gemeinsam mit dem Vieh.