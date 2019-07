Vor allem in den 1980er Jahren erfreute sich der Rubik-Würfel, wie er in manchen Ländern auch genannt wird, weltweit großer Beliebtheit. Dabei wäre das Geduldsspiel um ein Haar gar nicht auf den Markt gekommen. Der in Deutschland arbeitende, ungarisch-stämmige Computerfachmann Tibor Laczi brachte den Würfel 1979 aus Budapest, das damals hinter dem Eisernen Vorhang lag, auf eigene Faust zur Nürnberger Spielzeugmesse. Das Interesse der großen Spielzeughersteller hielt sich jedoch in Grenzen.

Spielzeugindustrie zunächst skeptisch

Daran änderte auch eine ausgedehnte, weltweite Werbetour seines Mitstreiters, Tom Kremer, zunächst nicht viel. Zwar waren viele von dem Würfel beeindruckt, doch schien der Würfel wenig massentauglich: Er war den Entscheidern der Spielzeugindustrie zu intellektuell, eine Herausforderung für Akademiker, aber kein Puzzle für die Massen. Seine Herstellung wäre zudem, so glaubte man, zu schwierig und zu teuer.

Die einhellige Meinung der Branche war, als wir den Würfel vermarkten wollten, er sei zu kompliziert für die Allgemeinheit. Es sei zu schwer, ihn zu lösen, und keiner könnte das schaffen. Er passte nicht zu den Dingen, die es sonst schon auf dem Markt gab, da waren alle sehr pessimistisch. Ernö Rubik

Siegeszug jenseits des Eisernen Vorhangs

Doch dann biss die Firma Ideal Toy Corporation an. Anfang 1980 feierte der bunte Würfel aus Ungarn sein internationales Debüt auf den Spielzeugmessen von London, Paris, Nürnberg und New York. Damit war der Eiserne Vorhang überwunden. Bereits ein Jahr später war die Nachfrage so groß, dass das Ideal Toy nicht genug Rubik-Würfel herstellen konnte und billige Nachahmungen aus Fernost den Markt überschwemmten.