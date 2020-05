Es war eine endlose Geschichte, die immer wieder die Gerichte beschäftigte und im Bundestag für heftige Auseinandersetzungen sorgte. Nach dem Fall der Mauer musste eine gesetzliche Abtreibungsregelung für das wiedervereinigte Deutschland gefunden werden. Die Debatte: Fristenlösung wie in der DDR oder Indikationslösung wie in der Bundesrepublik? Ein Thema voller Sprengkraft, das im Staatsvertrag zwischen der DDR und der Bundesrepublik vom 21. Juni 1990 nicht erwähnt wurde. Lediglich der Passus "Die Belange von Behinderten und Frauen werden berücksichtigt [...]" konnte als Hinweis auf einen schwelenden Konflikt gedeutet werden. Welche Dringlichkeit das Thema besaß, zeigte eine Demonstration vor der Volkskammer.

Ostdeutsche Frauen und Männer zogen am 22. April 1990 vor das DDR-Parlament in Berlin-Ost. Dabei überreichten Vertreterinnen des frisch gegründeten "Unabhängigen Frauenverbands" (UFV) mehr als 17.000 Unterschriften gegen den Paragraphen 218 des westdeutschen Strafgesetzbuches. Außerdem erhielt DDR-Frauenministerin Christa Schmidt bis zum 21. Juni 26.500 Postkarten:

Bonn, 16. Juni 1990: 3.000 Menschen demonstrieren gegen die Einführung der Fristenregelung wie in der DDR. Bildrechte: dpa

Auch die Frauen im Westen mischten sich inzwischen öffentlich in die Debatte ein. Mitte Juni gingen in Bonn 10.000 Frauen auf die Straße, "Kinder oder keine, bestimmen wir alleine" hieß es auf Plakaten oder "Weg mit Paragraph 218". Zeitgleich demonstrierten Frauen aus Ost und West am Brandenburger Tor unter dem Motto "Hier kommt das Abtreibungsgesetz nicht über die Grenze." Die breiten Proteste und das große öffentliche Interesse waren auch der Grund dafür, warum es das Thema schließlich auch in den Einigungsvertrag vom 31. August 1990 schaffte: Er legte fest, dass bis Ende 1992 eine gemeinsame, bundeseinheitliche Lösung gefunden werden musste. So lange galten in Ost wie West die bisher gültigen Gesetze.