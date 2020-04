Der Zweite Weltkrieg scheint am 4. April 1945 für das kleine Dorf Struth gelaufen zu sein. Infanteristen der 3. US-Armee rücken an diesem Tag kampflos in den Ort im südlichen Eichsfeld ein. Die GIs beziehen Quartier und stellen ihre Fahrzeuge im Westen des Dorfes ab. Am selben Tag ziehen US-Truppen ebenfalls ohne Gegenwehr im zwölf Kilometer westlich gelegenen Mühlhausen ein.

Keine Westfront mehr

Über die deutschen Autobahnen stoßen die US-Truppen zügig nach Osten vor. Bildrechte: imago/Leemage Wohl kaum jemand rechnet hier noch mit deutschem Widerstand. Wieso auch? Seit der Einschließung der 300.000 Mann starken Reste der deutschen Heeresgruppe B Ende März im "Ruhrkessel" gibt es de facto keine Westfront mehr. Die US-Armeen stoßen fast ohne Gegenwehr über die deutschen Autobahnen nach Osten vor. In Thüringen stehen ihnen Anfang April lediglich Reste der deutschen 7. Armee gegenüber, die einer Einschließung an der Ruhr nur knapp entgangen waren und seither in ständigen Rückzugsgefechten über Fulda in den Raum Gotha gelangt sind.

Zwei neue Armeen

In unterirdischen Anlagen wie dem Mittelbau-Dora bei Nordhausen werden Triebwerke der "Wunderwaffe" V2 gebaut. Bildrechte: imago stock&people Doch im deutschen Oberkommando hat man den Kampf noch nicht aufgegeben. Hitler träumt in seinem Berliner Führerbunker immer noch vom "Endsieg". Die NS-Propaganda verbreitet die Mär von den deutschen "Wunderwaffen", deren Einsatz kurz bevorstehe und die den gesamten Kriegsverlauf umkehren würden. Aus versprengten Resten der Ruhrarmee, Ersatztruppenteilen, Truppenschulen und anderen unterstellten Verbänden stellt das Oberkommando der Wehrmacht zwischen Westharz und dem Oberlauf der Weser die 11. Armee und zwischen Fläming, Dessau, Wittenberg und Halle die 12. Armee neu auf. Beide Großverbände sollen die Frontlücke im Westen schließen.

Vorstoß in die "tiefe Flanke"

Doch dafür müsste die 11. Armee nach Süden den Anschluss an die 7. Armee herstellen. Dazwischen haben sich aber mittlerweile die starken Panzer- und Infanterieverbände der 3. US-Armee geschoben, die sich in Mühlhausen, Gotha und auch in dem kleinen Dorf Struth festgesetzt haben. Die 11. Armee erhält den Befehl, mit einer starken gepanzerten Stoßgruppe aus dem Raum Heiligenstadt in Richtung Mühlhausen in die "tiefe Flanke" des Gegners vorzustoßen und die Verbindung zur 7. Armee herzustellen.

Zusammengewürfelte Kampfgruppe

Ein Sturmgeschütz III der Wehrmacht mit aufgesessener Infanterie. Bildrechte: imago images / Photo12 Unter dem Oberst i.G. (im Generalstab) Hans-Heinrich Worgitzki wird eine mehr als 1.000 Mann starke Kampfgruppe mit etwa 30 Panzern, Sturmgeschützen und anderen gepanzerten Fahrzeugen aus den Resten verschiedener Truppenteile aufgestellt: Teile zweier Infanterieregimenter gehören dazu, Pioniere, Fallschirmjäger, Angehörige der Panzertruppenschule Eisenach, leichte Flak und eine Artillerie-Batterie mit vier 10,5-Zentimeter-Geschützen. Alles in allem aber viel zu wenig, um den geplanten "tiefen Flankenstoß" durch die viel stärkeren und besser bewaffneten US-Verbände erfolgreich führen zu können.

Angriff in der Nacht

In der Nacht zum 7. April versammelt Worgitzki seine Männer südwestlich von Dingelstädt bei den Dörfern Wachstedt und Küllstedt, wo sich seine Panzer am Sportplatz versammeln. Um 2:30 Uhr kommt der Angriffsbefehl. Einen Panzerangriff hört man – gerade nachts – über viele Kilometer weit: das Röhren der Panzermotoren, das Quietschen der Laufrollen, das Rasseln der Ketten.