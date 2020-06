Marschall Schukow auf Schimmel

Schukow begrüßt auf einem Schimmel die angetretenen Truppen. Bildrechte: imago/ITAR-TASS So geschah es denn am 24. Juni auch. Es war wie zu Zarenzeiten: Nachdem der letzte Ton des Glockenspiels vom Erlöserturm des Kremls verklungen war, ritt Marschall Schukow Punkt 10 Uhr aus dem Tor desselben zu traditioneller Marschmusik auf den Roten Platz. Hier ließ er sich vom auf einem Rappen sitzenden Marschall Konstantin Rokossowski die Parade melden. Anschließend ritt Schukow die angetretenen Truppenteile ab, die er jeweils beglückwünschte, woraufhin diese lautstark mit den traditionellen langgezogenen Hurraaa-Rufen antworteten. Nach dem anschließenden Vorbeimarsch der Schützen- und Kavallerieeinheiten folgten in endlosen Kolonnen Panzer, Sturmgeschütze, Zugmaschinen mit Artilleriegeschützen, Geschosswerfer und andere schwere Kriegstechnik.

Wehrmacht-Fahnen in den Dreck geworfen

Sowjetische Soldaten mit den gesenkten deutschen Truppenfahnen und Standarten. Bildrechte: imago/ITAR-TASS Der Akt, der das Bild von der Moskauer Siegesparade 1945 jedoch am nachhaltigsten prägte, fand ganz am Ende des zweistündigen Spektakels statt. Aus allen Bereichen der sowjetischen Streitkräfte marschierten Soldaten mit rund 200 Truppenfahnen und Standarten der geschlagenen Wehrmacht und Waffen-SS auf. Vor dem Lenin-Mausoleum warfen sie die Kriegstrophäen in den Dreck, darunter auch die Standarte der "Leibstandarte Adolf Hitler". Es war ein Zeichen der rituellen Demütigung eines unterworfenen Gegners. Ihre Handschuhe zogen sich die Soldaten anschließend aus und verbrannten sie. Den Truppenfahnen blieb das erspart. Die kamen als Kriegsbeute in Museen und Magazine.



Etwa 20 der Fahnen stammten übrigens gar nicht aus der Wehrmacht, wie der Historiker Dr. Matthias Uhl vom Deutschen Historischen Institut in Moskau ermittelt hat. Man hatte sie nach Kriegsende nach Form und "Schönheit" im besetzten Deutschland ausgesucht, weshalb auch preußische Kavalleriestandarten und Landwehrfahen aus dem 19. Jahrhundert dabei waren.

Wegen schlechtem Wetter wiederholt