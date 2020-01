Die Wolfsschanze in Ostpreußen liegt in einem dicht bewaldeten und von Sümpfen umgebenen Gebiet nahe der Stadt Rastenburg (Ketrzyn). Nach dem Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 zieht Hitler mit seinem Stab in die neue Kommandozentrale mit ihren zahlreichen Bunkern und leitet bis 1944 hauptsächlich von hier aus seine Vernichtungskriege. Das Führerhauptquartier ist durch mehrere Sperrzäune und einen breiten Minengürtel gesichert. Über einen Teil des Geländes sind Tarnnetze gespannt und auf die Dächer der Bunker Bäume gepflanzt. Die Anlage ist so gut getarnt, dass ein Angriff aus der Luft nicht möglich ist. Die Anlage hat ein eigenes Bahngleis mit getarntem Bahnhof, es gibt Stromgeneratoren, und in der Nähe befindet sich ein kleiner Flugplatz.