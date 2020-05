Frau Stambolis, viele Kriegskinder haben schreckliche Dinge erlebt. Oft fragt man sich, wie diese Menschen überhaupt wieder glücklich werden konnten nach dem Krieg. In einer Studie, die der MDR in Auftrag gegeben hat, sagen viele Kriegskinder aber, dass sie mit ihrem Leben zufrieden oder sehr zufrieden sind. Deutlich häufiger, als das die nachfolgenden Generationen. Wie kann das sein?

Es war vieles normal, was wir heute nicht als normal ansehen würden. Viele Kriegskinder haben es tatsächlich als normal empfunden, dass sie ohne Vater aufwuchsen, so wie ungefähr zwölfeinhalb Millionen Kinder in ganz Europa. Es war auch normal, dass man arm war, dass man mit anpacken musste, wenig klagte. Auf der Flucht bereiteten Kinder ihren Eltern zusätzliche Probleme. Und man hatte wenig Zeit, sich auf Gefühlslagen von Kindern einzulassen, weil die Menschen mit dem Überleben beschäftigt waren. Auf der anderen Seite hat es ja bei ihnen auch glückliche Situationen gegeben oder Menschen, die ihnen geholfen haben. Zum Beispiel berichten viele über "Kontrolllöcher" - wenn sie unbeaufsichtigt waren konnten sie wunderbar mit anderen Kindern spielen, weil die Erwachsenen beschäftigt waren. Es gehört wohl zum menschlichen Leben, dass alle Älterwerdenden rückblickend diese schönen Erinnerungen aufzählen möchten. Und dass Menschen, die Schreckliches erlebt haben, manches vielleicht vergessen oder zudecken müssen, weil es sie sonst ein Leben lang belastet. Und weil sie Angst haben, es an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben.

Erleben nachfolgende Generationen Kriegstraumata bewusst oder unbewusst weiter?

Was sicherlich weitergegeben wird, ist, dass in den Familien der Kriegskinder des Zweiten Weltkriegs sehr viel geschwiegen wurde. Weil man zum Beispiel Angst davor hatte, was zutage treten würde, wie Angehörige vielleicht auch Schuld im Krieg auf sich geladen haben. Eine andere Seite ist, dass vieles vielleicht auch nicht aussprechbar ist, weil es sich um Gefühle handelt, über die einfach schwerer zu sprechen ist. Vielleicht sollte man aber noch unterscheiden zwischen belastenden Situationen und Traumata im engeren Sinne. Traumata sind eigentlich nicht kontrollierbar. Das ist vor allem für Kinder und Enkelkinder in den Familien ausgesprochen schwierig, wenn nicht darüber gesprochen wurde. Denn wie soll man mit diesen Panikattacken eines Angehörigen umgehen, wenn man nicht weiß, was wirklich geschehen ist? Es ist also durchaus gut, wenn verschiedene Generationen in einer Familie es schaffen, so miteinander zu sprechen, dass der eine weiß, was der andere erlebt hat. Oft gelingt das zwischen Enkeln und Großeltern leichter, als zwischen Kindern und Eltern. Historikerin Barbara Stambolis Bildrechte: Barbara Stambolis

Warum ist das so?