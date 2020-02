Für Krieg hatte der Karneval in der DDR gerade wegen der latenten Gefahr seinen besonderen Reiz. Krieg erinnert sich an die geschickten Strategien des Witzes. "Für einen guten Redner war der Kick viel größer als heute, damals war es eine Gratwanderung: Wie weit kann ich mich heraushängen?" Rolf Fliedner, der ehemalige Präsident des Landesverband Thüringer Karnevalvereine aus Erfurt, stimmt ihm zu: "Der Reiz der politischen Fastnacht war ungleich größer als heute. Die Stasi saß im Publikum und man musste sie immer wieder austricksen." Natürlich wurden Spott und Häme über die Oberen ausgegossen, aber man durfte sie – so eines der ungeschriebenen Gesetze – eben nicht beim Namen nennen. Wie das ging? Zum Beispiel so: "In den Delikatläden, da schmeckt es lecker, doch kaufen kann dort nur ..." Die Leute lachten, denn sie hatten das beredte Schweigen verstanden, auch ohne das Reimwort "Honecker".