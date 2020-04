Um ihre Existenz kämpfen mussten sie von Anbeginn: Etwa um das Jahr 600 kamen die Sorben oder Wenden - wie die Franken, Germanen oder Römer sie nannten - im Zuge der Völkerwanderung von Osten. Friedlich besiedelten verschiedene slawische Stämme das Gebiet zwischen Ostsee und Erzgebirge. In der heutigen Ober- und Niederlausitz ließen sich die Milzener und Lusizer nieder. In Folge der deutschen Ostexpansion im 10. Jahrhundert wurden die slawischen Stämme unterworfen. Nur in der Lausitz behüteten sie ihre Kultur und ihre Sprachen.

"Die schlechteste aller Nationen"

Mit der Reformation wurden 90 Prozent der Sorben evangelisch, obgleich Martin Luther sie als "die schlechteste aller Nationen" angefeindet hatte. 1548 wurde Luthers Fassung des Neuen Testaments ins Sorbische übertragen. Es war die erste Übersetzung in eine andere Sprache überhaupt und zugleich die Geburtsstunde der sorbischen Schriftsprache. Nur die zum Bautzener Domstift und dem Kloster Marienstern gehörenden Ländereien blieben damals katholische Enklaven.

Während der Kurfürst in Brandenburg 1667 "die gänzliche Abschaffung derer wendischen Prediger" anordnete und alle sorbischen Bücher und Manuskripte vernichten ließ, setzten sich in der Oberlausitz Vertreter der pietistischen Bewegung, zu denen auch der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeine, Graf Zinzendorf, gehörte, für die Verbreitung religiöser Schriften in sorbischer Sprache ein. Im Ringen der beiden Konfessionen subventionierten die protestantisch dominierten Oberlausitzer Landstände von 1668 bis 1728 sogar die Herausgabe sorbischer Kirchenbücher. Die katholische Seite hielt dagegen. Dabei ging es jedoch nicht um Bildungsförderung, sondern vorrangig um Einflussnahme.

Seit dem Wiener Kongress 1815 gehörten große Teile des sorbischen Siedlungsgebietes nicht mehr zu Sachsen, sondern zu Preußen. Die territoriale Aufsplitterung erschwerte die Bildung einer Nation zusätzlich, nachdem das kleine westslawische Volk schon durch das Glaubensbekenntnis und zwei verschiedene Schriftsprachen geteilt war – das Obersorbische, das dem Tschechischen näher steht, und das Niedersorbische, das enger mit dem Polnischen verwandt ist.

Sorbische Wiedergeburt

Als die sorbische Sprache im 19. Jahrhundert zu verstummen drohte, riefen Männer wie der Philologe, Schriftsteller und Verleger Jan Arnošt Smoler eine Bewegung ins Leben, die "Serbske wozrodzenje", auf deutsch "Sorbische Wiedergeburt". Getragen wurde sie vor allem von Pfarrern und Lehrern. Smoler gründete 1847 in Bautzen den sorbischen Kultur- und Wissenschaftsverein Maćica Serbska. In der Folge bildeten sich zahlreiche Kultur-, Gesangs-, Lehrer- und Wirtschaftsvereine, evangelische und katholische sorbische Vereine. 1880 kamen die niedersorbische Schwester der Maćica Serbska und 1888 der sorbische Bauernverband hinzu.

Einigkeit macht stark

Immer wieder gab es Versuche, die Zersplitterung der Vereine zu überwinden, auch um ein größeres politisches Gewicht zu bekommen. Aber erst 1912 gelang es schließlich. Zwischen Struga und Satkula, in Wojerecy, zu deutsch Hoyerswerda, trafen sich am 13. Oktober 60 Vertreter aus 31 Vereinen, um einen gemeinsamen Dachverband zu gründen. Hoyerswerda war damals ein kleines Ackerbürgerstädtchen, das an der Grenze von Sachsen und Preußen sowie von Ober- und Niederlausitz lag und damit "Brückencharakter" hatte. Domowina, der Name der neugegründeten Organisation ist ein sorbisches Wort für Heimat. Und Heimat ist für die überwiegend in der Lausitz lebende slawische Minderheit in Deutschland von jeher etwas Bedrohtes, Schützenswertes. Wurde die Zahl der Sorben um 1890 noch auf etwa 160.000 geschätzt, so wird sie heute mit 60.000 angegeben.

Eine Geschichte von Aufbegehren und Anpassung

In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg gelang es der Domowina, sich als Organisation zu erneuern, und es war auch ihr Verdienst, dass in der Weimarer Verfassung immerhin das Lippenbekenntnis stand:

… die fremdsprachigen Volksteile des Reiches dürfen durch die Gesetzgebung und Verwaltung nicht in ihrer freien volkstümlichen Entwicklung, besonders nicht im Gebrauch ihrer Muttersprache beim Unterricht sowie bei der inneren Verwaltung und der Rechtspflege beeinträchtigt werden. Aus der Weimarer Verfassung

Im Nationalsozialismus wurde die sorbische Sprache verboten und das sorbische Volk für biologisch minderwertig erklärt. Zugleich waren die Sorben praktisch Staatsbürger des Deutschen Reiches und als solche ins System integriert. Dennoch gab es Pläne des Reichsführers SS, Heinrich Himmler, in Polen eine "minderwertige Bevölkerung", gemeint waren auch die Sorben oder Wenden, als "führerloses Arbeitsvolk" anzusiedeln. Die Kriegsniederlage bewahrte sie davor.