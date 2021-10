Am 13. Oktober 1977 entführten palästinensischen Terroristen die deutsche Lufthansa-Maschine "Landshut" auf ihrem Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt am Main. Fünf Tage dauerte die Geiselnahme durch die Entführer, bis sie in Mogadischu in Somalia landen und die Bundesregierung der Freilassung der inhaftierten RAF-Mitgliedern zusagt. Doch bevor es wirklich dazu kommt, stürmt am 18. Oktober 1977 eine bundesdeutsche Spezialeinheit den Flieger und befreit die Geiseln. Auch in der DDR gab es eine Anti-Terror-Truppe, die für einen solchen Fall trainierte.