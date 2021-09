2015 gab die Umweltbehörde "EPA" in den USA bekannt, dass die Abgasmessungen von VW-Diesel-Modellen jahrelang manipuliert wurden. Die Behörde teilte öffentlicht mit, dass der Autokonzern für die Tests eine Software nutzte, welche den gemessenen Schadstoffausstoß künstlich drückte. Der VW-Abgasskandal kam dadurch ins Rollen. Der Vorstandschef trat zurück, das Kraftfahrt-Bundesamt ordnete einen Pflichtrückruf an und weltweit wurden Klagen gegen den Konzern eingereicht. Mehrere VW-Funktionäre wurden verhaftet und von Gerichten in den USA zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Im September 2021 begann schließlich der Prozess gegen die früheren VW-Manager am Landgericht Braunschweig. Den Angeklagten drohen ebenfalls mehrere Jahre Haft.