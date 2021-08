Mit 6.000 D-Mark Eigenkapital gründete am 17. August 1949 der aus der Mark Brandenburg stammende Unternehmer Werner Otto seinen Versandhandel in Hamburg-Schnelsen. Seine Idee: Kunden sollten die Ware bequem von zu Hause bestellen und anprobieren können. Im Jahr darauf erschien der erste Katalog: Auf 16 Seiten bot OTTO 28 Paar Schuhe an. Die waren in den ersten Jahren heißbegehrte Mangelware. Mit Beginn des Wirtschaftswunders stellte OTTO sein Sortiment um, setzte nun vor allem auf Textilwaren, bietet aber auch Fahrräder und Elektrogeräte an. Mit Erfolg: 1958 verzeichnete das Unternehmen bereits 100 Millionen D-Mark Umsatz. Ab 1963 bot OTTO als erster Versandhandel auch telefonische Bestellungen an und rief 1972 mit Hermes einen eigenen Paketdienst ins Leben. In den letzten Jahren setzte Otto zunehmend auf Online-Bestellungen, 2018 ging der letzte Katalog in den Druck. Auch heute noch ist OTTO, nach dem US-Riesen Amazon, der zweitbeliebteste Online-Versandhandel in Deutschland.

Bis 2018 ein Markenzeichen des Online-Versandhändlers OTTO: der Katalog Bildrechte: IMAGO