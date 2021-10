"Die Mörder sind unter uns" ist der erste Film, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gedreht wurde. Er gehört zu den sogenannten Trümmerfilmen. Die erste Klappe dafür fiel am 4. Mai 1946. Als zwei Wochen später, am 17. Mai 1946, die DEFA gegründet wurde, bekamen die Gäste der Festveranstaltung Gelegenheit, die Dreharbeiten zu dem Film beobachten zu können. Sie konnten sich davon überzeugen, dass viele Arbeiten an dieser ersten Nachkriegsproduktion noch unter unglaublich schwierigen Bedingungen abliefen – von den Außenaufnahmen zwischen den Trümmern des völlig zerstörten Berlin ganz zu schweigen.