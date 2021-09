Das grunderneuerte August Horch Museum wurde 2004 zum Thema Automobilbau eröffnet. Es befindet sich in den ehemaligen Produktionshallen des ersten Audi-Werkes. Benannt wurde das Museum nach dem Ingenieur und Gründer von Horch und Audi. Später wurden in dem Werk auch DKW und Trabant gefertigt. Heutzutage rollt der Volkswagen in Zwickau vom Band.

Oldtimer im August Horch Museum in Zwickau Bildrechte: MDR/Mandy Schalast-Peitz