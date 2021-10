In der Bundesrepublik war Frauenfußball lange Zeit verboten. Erst am am 31. Oktober 1970 hob der DFB das 1955 verhängtes Verbot für Frauenfußball auf. Das Verbot begründete der DFB so: "Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlichen Schaden und das Zurschaustellen verletzt Schicklichkeit und Anstand."

In der DDR war Fußball für Frauen nicht verboten. Seit Anfang der 1960er Jahre wurde offiziell gekickt, eine erste Liga gab es 1970 in Dresden. Die Anzahl der Frauenteams wuchs bis 1971 auf mehr als 150 an. Allerdings wurde Frauenfußball nicht wirklich gefördert, denn er war nicht olympisch. Denn was keine Olympia-Medaillen einbringt, erhält keine Unterstützung - so die Maxime der DDR-Sportführung.

2016: Suizid Al-Bakrs

Vor fünf Jahren hatte der mutmaßliche IS-Terrorist Dschaber al-Bakrs in einer Leipziger Gefängniszelle Selbstmord begangen. Der 22-Jährige war nach einer bundesweiten Fahndung zwei Tage zuvor wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen worden. In einer von ihm genutzten Wohnung in Chemnitz hatten Ermittler bei einer Durchsuchung eineinhalb Kilogramm hochexplosiven Sprengstoffs gefunden.

Fahndungsfoto von Dschaber al-Bakrs von 2016. Bildrechte: https://www.medienservice.sachsen.de/