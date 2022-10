Egon, Benny und Kjeld, das Kult-Trio der Olsenbande, feiern am 11. Oktober 1968 in den dänischen Kinos Premiere. Es ist der erste von 13 weiteren Filmen. In den 70er- und 80er-Jahren ist die dänische Krimikomödie ein richtiger Straßenfeger und besonders in der DDR beliebt. In der Bundesrepublik findet das Gaunertrio weniger Anklang, was auch an der schlechteren Synchronisation gelegen hat.