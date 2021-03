1933 wurde der robuste und langlebige Kunststoff Polyethylen in Großbritannien erfunden. Alltagsgegenstände wie Einkaufstüten werden aus diesem Kunststoff hergestellt. Polyethylen-Produkte können allerdings nicht von der Natur abgebaut werden. In der DDR setzte der Kunststoff-Boom in den 1960er-Jahren ein. DDR-Plaste stand damals vor allem für Moderne, schönes Design und Wohlstand.