1909 wurde die Deutsche Luftschifffahrts-Aktiengesellschaft (DELAG) gegründet. Sie war die erste Fluggesellschaft der Welt. Die DELAG betrieb zivile Luftschiffe der "Luftschiffbau Zeppelin GmbH", die 1908 von Ferdinand Graf von Zeppelin ins Leben gerufen wurde. Die Passagiere konnten ein- bis zweistündige Rundfahrten unternehmen oder in weiter entferntere Städte fliegen. 1930 landete der erste Zeppelin in Brunn bei Reichenbach in Sachsen: der weltberühmte "Graf Zeppelin". Das Luftschiff schaffte Fahrten bis nach New York. Es konnte neben der Besatzung rund 25 Passagiere befördern.

Aufnahme um 1935 vom Luftschiff "Graf Zeppelin" über Leipzig. In Sachsen landete der Zeppelin erstmals 1930 in Brunn bei Reichenbach. Bildrechte: imago/Arkivi