2003 weihten die Staatsoberhäupter Wladimir Putin und Gerhard Schröder das rekonstruierte Bernsteinzimmer im Katharinenpalais in Sankt Petersburg ein. Das aufwendig nachgebaute "achte Weltwunder" wurde damit für die Öffentlichkeit zugänglich. Bis heute bleibt das Original verschollen. Das Bernsteinzimmer, bestehend aus einer prunkvollen Wandvertäfelung und Möbeln aus Bernstein, gab der Preußenkönig Friedrich I. 1701 in Auftrag. Dieser übergab es 1716 an den Zar Peter I., um im Gegenzug russische Soldaten für sein Heer zu bekommen. Das Bernsteinzimmer stand fortan im Winterpalast von Sankt Petersburg. Im Zweiten Weltkrieg entwendeten Wehrmachtsoldaten den Kunstschatz und brachten ihn nach Königsberg (heute Kaliningrad), wo er verschwand. Bis heute konnten nur ein Steinmosaik und eine Kommode gefunden werden. Immer wieder sorgen Nachrichten über einem möglichen Lagerort des Originals für Schlagzeilen. So wurde das Bernsteinzimmer am Ostseegrund und in einem Bunker in Polen vermutet.