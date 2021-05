1966 ging das Kernkraftwerk Rheinsberg in Brandenburg (KKR) als erstes Atomkraftwerk in der DDR ans Netz. Es sollte eigentlich nur eines von insgesamt 20 Atommeilern auf DDR-Gebiet werden. Die Staatsführung plante, den gesamten Energiebedarf der DDR mit eigenen Reaktoren zu sichern. Es kam anders: 1974 ging das zweite und letzte Kraftwerk der DDR in Lubmin bei Greifswald ans Netz. Zusammen deckten die beiden Kraftwerke etwa ein Zehntel des Stromverbrauchs in der DDR ab. Beide AKW wurden 1990 aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Der Abbau des KKR dauert bis heute an.