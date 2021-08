Als "Gedenkstätte im Aufbau" weihte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reinhard Höppner 1996 den ehemaligen deutsch-deutschen Grenzübergang Marienborn-Helmstedt ein. 1994 hatte das Land Sachsen-Anhalt beschlossen, eine Gedenkstätte zu errichten. Die Gedenkstätte Deutsche Teilung ist heute in Trägerschaft der landeseigenen Stiftung Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Besucher können kostenlos das Gelände der früheren Grenzübergangsstelle besichtigen, darunter die Abfertigungsbereiche für Reisende mit PKW, den Zollbereich, einen Wachturm und die Wechselstube. Nach Angaben des Landes Sachsen-Anhalt besuchen jährlich zwischen 150.000 und 170.000 Menschen die Gedenkstätte.

Marienborn war einer der wichtigsten Grenzübergänge zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Bereits am 1. Juli 1945 richteten die Siegermächte dort eine alliierte Kontrollstelle ein. Mit dem Transitabkommen 1972 wurde die Grenzübergangsstelle ausgebaut, um die wachsende Zahl an Reisenden zu bewältigen. Allein zwischen 1985 und 1989 passierten mehr als 34 Millionen Menschen den Grenzübergang.

Bereits um 18 Uhr am Vortag war der Katastrophenalarm ausgelöst worden und Dresden-Friedrichstadt hatte man bereits evakuiert. Doch der Elbpegel stieg weiter: Am 13. August erreichte er mehr als sieben Meter. Normalerweise lag er bei ungefähr zwei Metern. Das Hochwasser floß nun ungebremst in die Dresdner Innenstadt. Die Elbe flutete die Semperoper, den Zwinger und den Landtag. Die Weißeritz, ein Zufluss der Elbe, überschwemmte den Dresdner Hauptbahnhof. In den nächsten Tagen spitzte sich die Lage noch zu, weitere Stadtteile von Dresden mussten evakuiert werden. Erst am 17. August erreichte die Elbe ihren Höchstand: 9,40 Meter. Ausgelöst wurden die Überschwemmungen durch die heftigsten Regenfälle seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Nicht nur Dresden, sondern auch weite Teile Sachsens, Thüringens und Sachsen-Anhalts waren von Hochwassern betroffen. Auch in Bayern, Österreich und Tschechien kam es zu verheerenden Überflutungen.