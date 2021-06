Der erste Polizeiruf wurde am 27. Juni 1971 ausgestrahlt. Eine Postbeamtin und ihr Bekannter werden bei einem Postraub verletzt. Es gibt viele Verdächtige, die offensichtlich alle etwas zu verbergen haben. V.l.: Leutnant Vera Arndt (Sigrid Göhler), Harry Wolter (Ingolf Gorges), Oberleutnant Peter Fuchs (Peter Borgelt)

Der erste Polizeiruf wurde am 27. Juni 1971 ausgestrahlt. Eine Postbeamtin und ihr Bekannter werden bei einem Postraub verletzt. Es gibt viele Verdächtige, die offensichtlich alle etwas zu verbergen haben. V.l.: Leutnant Vera Arndt (Sigrid Göhler), Harry Wolter (Ingolf Gorges), Oberleutnant Peter Fuchs (Peter Borgelt) Bildrechte: MDR/DRA/Bernd Nickel

Ungarns Außenminister Gyula Horn und sein österreichischer Kollege Alois Mock zerschneiden 1989 symbolisch den Stacheldraht-Zaun zwischen beiden Ländern. Allerdings ist die Szene inszeniert. Schon zwei Monate zuvor begann der Grenz-Abbau. Doch die Bilder lösen eine Fluchtbewegung in der DDR aus. Am 19. August stürmen Hunderte DDR-Bürger über die ungesicherte Grenze in den Westen. Zehntausende folgen. Drei Monate später fällt die Berliner Mauer.