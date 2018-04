Die ausgetretene Strahlung wurde durch Wind und Regen über weite Teile Europas verteilt. Auf einen Unfall wie in Tschernobyl war niemand vorbereitet. In der Bevölkerung in beiden Teilen Deutschlands herrschte starke Verunsicherung, die Politik reagierte zunächst hilflos. Während in Bayern vor dem Verzehr von Milch und Blattgemüse gewarnt wurde, hieß es im Sozialministierum in Baden-Württemberg: Hausfrauen sollten ihr Blattgemüse nur "etwas gründlicher waschen als sonst". In der Bundesrepublik wurde ab Mai 1986 in Folge der Reaktorkatastrophe Salat auf Belastung mit Radioaktivität überprüft. Bildrechte: dpa