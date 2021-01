Quotenkönig "Visite" Gesundheitsfernsehen in der DDR

"Man sollte sich die 'Visite' ansehen, um zu wissen, mit welchen Krankheiten die Leute am nächsten Tag in die Praxis kommen", so einst ein Facharzt zur Siglinde Zettl, Redakteurin beim Fernsehen der DDR. "Er nannte es scherzhaft das 'Visite-Syndrom'", so Zettl. Die Sendung hatte im Fernsehen der DDR eine stabile durchschnittliche Einschaltquote von 20 Prozent. "Das war eine gute, populärwissenschaftliche Sendung und die Leute konnten damit was anfangen", lobt Dr. Gunter Hegenbarth, Kinderarzt in Geithain.

DDR-Fernsehgeschichte jetzt im NDR

Am 21. Januar 2021 wird die "Visite" 50 Jahre alt und ist damit ein Phänomen der Fernsehgeschichte. Der außerordentlich gute Ruf der Sendung in Ost und West rettete ihr nach 1990 das Leben. Der NDR übernahm das Magazin und die Redaktion und baute die Marke zukunftsträchtig aus. Die Grundbausteine aber sind seit 1971 die gleichen: Ein medizinischer Experte moderiert, die Themen sind nah am Alltag der Menschen, es gibt praktische Tipps und die Fragen der Zuschauer werden beantwortet.