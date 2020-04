Gravierender Ärztemangel

Die schlechten Arbeitsbedingungen waren ein Grund, warum es viele Ärzte in den Westen zog. Drei große Fluchtwellen von Ärzten und medizinischem Personal gab es in der DDR. Bis zum Mauerbau im Jahr 1961 setzten sich mehr als 10.000 Ärzte in die Bundesrepublik ab. Zum Vergleich: 14.600 blieben im "Arbeiter- und Bauernstaat". Danach setzten viele Ärzte auf die restlichen Fluchtmöglichkeiten. So nutzten sie zum Beispiel Familienbesuche in der BRD zur Flucht oder ließen sich von Fluchthelfern über die Grenze schmuggeln. Ende der 1980er-Jahre gab es die dritte Fluchtwelle: Viele Ärzte machten von den gelockerten Ein- und Ausreisebedingungen Gebrauch, um in den Westen zu gehen. Allein 1989 waren es 1.500.

1973: Behandlung beim Zahnarzt in der Betriebspoliklinik des VEB Palla Textilwerke Meerane im DDR-Bezirk Karl-Marx-Stadt. Bildrechte: dpa Der Exodus hatte verheerende Folgen für die medizinische Versorgung. Zeitweise drohte sie sogar zusammenzubrechen. So gab es in der 32.000-Einwohner-Stadt Weißwasser im Jahr 1985 nur einen Frauenarzt, der zudem noch für die Poliklinik des ansässigen Kraftwerks zuständig war. Nicht nur in den Krankenhäusern waren Mediziner Mangelware, sondern auch in der ambulanten Betreuung.

Kaum Wohnraum und schlechte Bezahlung

Neben der schlechten Ausstattung der Krankenhäuser bemängelten viele Mediziner den niedrigen Lohn. So verdiente ein Arzt beim Berufseinstieg um die 830 DDR-Mark. Das durchschnittliche Arbeitseinkommen lag Mitte der 1980er-Jahre mit 1.140 DDR-Mark deutlich höher. In Westdeutschland konnten Ärzte locker mit einigen tausend D-Mark rechnen. Zudem waren die Jobaussichten in der Bundesrepublik gut, die gut ausgebildeten Ärzte wurden gern genommen. Zu den beruflichen Motiven für die Ausreise kamen soziale hinzu. Ärzte genossen in der DDR keine besonderen Privilegien. Wie viele andere auch mussten sie oft jahrelang auf eine Wohnung oder ein Auto warten.

Ausreiseverbot für Mediziner