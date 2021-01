Vorläufer des "Schund- und-Schmutzschriften-Paragraphen" ist der sogenannte "Lex Heinze" von 1900. Das Gesetz ist nach dem Berliner Zuhälterehepaar Heinze benannt worden. Gotthilf Heinze, ein Töpfer, und seine Frau Anna, eine Prostituierte, werden 1891 wegen Mordes an einem Mädchen angeklagt. In diesem Zuge erfährt erstmals die Öffentlichkeit von dem Berliner Zuhälter- und Dirnenwesen. Der entsetzte Kaiser fordert, dass Zuhälter strafrechtlich belangt werden sollen. In diesem Zuge wird auch - durch den "Kunst- und Schaufensterparagraphen" - die Verbreitung von Bildern oder Schriften, die "das Schamgefühl gröblich verletzen", unterbunden.

Das "Lex Heinze" sorgt für eine Protestwelle. Künstler und Literaten fühlen sich durch diesen Paragraphen in ihrer "freien Entwicklung des geistigen Lebens" eingeschränkt und gründen unter Vorsitz von Theodor Mommsen den "Goethebund". Gemeinsam mit den Sozialdemokraten gelingt es ihnen, dass "Lex Heinze" geändert wird. Der Deutsche Reichstag ändert im Mai 1900 das Gesetz und der "Kunst- und Schaufensterparagraph" wird auf einen Absatz beschränkt. Nun steht nur noch der Verkauf "schamloser Schriften und Bilder" an Personen unter 16 Jahren unter Strafe.

Der Begriff "Schmutz" wird erstmals 1904 von Otto Leixner von Grünberg benutzt, der den "Volksbund zur Bekämpfung des Schmutzes in Wort und Bild" gründet. Das Ziel des Bundes war es, die Medienlandschaft zu reinigen. In seiner 1904 herausgegeben Broschüre beschreibt Leixner ein vom Untergang bedrohtes Reich, da die "Witzblätter als meistgelesene Zeitschriften" als "Eiterbeulen am Körper der deutschen Presse" gelten. Diese Presse fördere durch "ihre Berichte über einzelne Vorgänge die Freude am Skandal".