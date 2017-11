Der kurze Höhenflug von ZSKA Sofia

Der kurze Höhenflug des Armeesportclubs ZSKA Sofia fällt genau in jene Jahre, als die "goldene Generation" bulgarischer Fußballer aktiv war - Ende der 1980er bis Mitte der 1990er-Jahre. Die namhaftesten Spieler jener Generation waren damals beim Hauptstadtclub unter Vertrag: der Abwehrrecke Trifon Iwanow, der Mittelfeldspieler Jordan Letschkow, die Stürmer Emil Kostadinow, Ljuboslaw Penew und vor allem der beste bulgarische Fußballer aller Zeiten, der Flügelstürmer Christo Stoitschkow, der 1985 als 18-jähriger aus der bulgarischen Provinz zu ZSKA gekommen war.

In Bulgarien fast alles gewonnen

Christo Stoitschkow (1995) Bildrechte: dpa ZSKA gewinnt in den späten achtziger Jahren dreimal die bulgarische Meisterschaft und viermal den Pokal. Es ist die dominierende Mannschaft des Landes und Christo Stoitschkow der alle überragende Akteur: er wird nationaler Torschützenkönig, einmal der beste europäische Torjäger und zweimal zum bulgarischen "Fußballer des Jahres" gekürt. 1990 schafft es ZSKA bis ins Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger. Dort muss man sich nur äußerst knapp der Weltklassemannschaft des FC Barcelona geschlagen geben. Die Spanier werden bei diesen Begegnungen jedenfalls auf einen Spieler aufmerksam, den sie kaum zu bändigen wissen und den sie nur zu gern in ihren Reihen sähen: Christo Stoitschkow.

ZSKA verliert fast alle Spieler

Ljuboslav Penev Bildrechte: dpa Unter der Herrschaft der Bulgarischen Kommunistischen Partei war es Fußballern erst mit vollendetem 28. Lebensjahr gestattet, zu ausländischen Vereinen zu wechseln. Nach dem Sturz der Kommunisten 1989 war es mit dieser Einschränkung vorbei. Die Fußballer konnten gehen, wohin sie nur wollten. Und die Stars von ZSKA Sofia zogen umgehend los - angelockt von den besten europäischen Vereinen und Millionen-Gagen. Der FC Barcelona konnte sich tatsächlich die Dienste des von vielen Vereinen umworbenen Christo Stoitschkow sichern, Emil Kostadinow zog zunächst zum FC Porto, später zu Bayern München, Trifon Iwanow wechselte nach Sevilla, Jordan Letschkow zum Hamburger SV und Ljuboslaw Penew zum FC Valencia.

Bulgariens "goldene Generation" spielt sich in die Weltspitze

Jordan Letschkow bejubelt sein Tor zum 2:1 gegen Deutschland Bildrechte: dpa Im Sommer 1994, bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, sorgt die bulgarische Nationalelf für Furore - sie spielt sich unbekümmert in die Weltspitze. Im Viertelfinale gewinnen die Bulgaren durch die Tore der einstigen ZSKA-Spieler Christo Stoitschkow und Jordan Letschkow hochverdient gegen den Titelverteidiger Deutschland 2:1 und erreichen am Ende einen sensationellen vierten Platz. Der Stürmerstar des FC Barcelona, Christo Stoitschkow, wird als bester Torschütze des Turniers geehrt und am Ende des Jahres sogar zu "Europas Fußballer des Jahres 1994" gewählt.

International ohne Bedeutung

Dimitar Berbatow Bildrechte: dpa Die Mannschaft von ZSKA musste nach dem Abschied der Stars gänzlich neu formiert werden. Der Verein holte in den folgenden Jahren dennoch etliche bulgarische Meisterschaften und Pokale - ganz einfach deshalb, weil die Konkurrenz im Land ebenfalls viele Spieler verloren hatten. Die Ausgangslage war also in etwa für alle gleich. International aber spielte ZSKA überhaupt keine Rolle mehr. Meist schied die Elf bereits in der ersten Runde der europäischen Clubwettbewerbe aus. Für Aufsehen sorgen lediglich noch die Fans von ZSKA, die "CSKA SS Front" - einige Hundert äußerst aggressive und rechtsradikale Hooligans.

Einmal, 1999, hatte ZSKA Sofia dann noch einmal ein großes Talent in seinen Reihen - den damals knapp 18-jährigen Dimitar Berbatow, der aus der Kleinstadt Blagoewgrad zum Armeesportclub in die Hauptstadt wechselte. Ein Jahr konnte ZSKA den Stümer halten, dann zog auch er in den Westen, zunächst zu Bayer Leverkusen, anschließend in die englische Premier League.