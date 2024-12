Denn in den 15 ProSieben-Minuten, die Joko und Klaas nach ihrem Sieg in der Show "Joko und Klaas gegen ProSieben" zur freien Verfügung hatten, waren Olaf Scholz, Robert Habeck und Friedrich Merz zu Gast und durften ihr Wort je vier Minuten ans Wahlvolk richten . Hier geht’s zum Video .

"Unter dem Motto 'Politik und Anstand' haben Joko und Klaas ihre gewonnene Sendezeit von 15 Minuten den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Grüne) und Friedrich Merz (CDU) geschenkt. Sie stellen klar, was für sie im demokratischen Streit erlaubt ist – und was nicht."

Nacheinander durften Robert Habeck, Friedrich Merz und Olaf Scholz ihre Reden halten. Keine der Reden hat mich rhetorisch wirklich überzeugt. Alle wirkten etwas abgehackt. Wie Reden halt klingen, die in ein dunkles, schlichtes, publikumsfreies Mehrzweckstudio hineingetelepromtert werden.

"Die Reden der drei waren in demselben schmucklosen Setting aufgezeichnet und hintereinander ausgestrahlt worden", schreibt " Zeit Online ". Auch andere berichten. Das " RND " zum Beispiel. Oder der " Bonner Generalanzeiger ". Oder " Quotenmeter ". Oder " Tag24 ".

"Und selbst Friedrich Merz fand in seiner wahlkämpfenden Brust eine Herzkammer der Zärtlichkeit: 'Wir haben und wir werden auch weiterhin den Regeln des Anstands und des persönlichen Respekts in jedem Moment folgen', sagte er – und wünschte dann einen freundlichen Advent."

"Man kann diese Sätze für klug und wichtig halten. Oder für überflüssig und ein bisschen verlogen. In jedem Fall sind die 15 Minuten Wahlkampf-Weichspülung für die Beteiligten ein vergiftetes Geschenk . Bei jedem Schlag unter die Gürtellinie, bei jedem bösen Kommentar, der in den kommenden Wochen landet, wird man die Frage stellen: Wie war das noch mal mit #PolitikUndAnstand?"

Oder – man wird ja wohl noch träumen dürfen – die Politiker fühlen sich durch ihren öffentlichen Appell tatsächlich genötigt, aufrichtiger in den Wahlkampf zu gehen. Wäre ja auch schön.

Heute findet wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz statt, wieder geht’s um die Rundfunkreform. Kollege Klaus Raab hat gestern schon an dieser Stelle geschrieben, dass es "fraglich" sei, ob heute überhaupt ein Beschluss gefasst wird. Gestern über den Tag verteilt gab es dann noch mehr Meldungen, die weitere Zweifel säen, ob es die Medienpolitik jetzt endlich mal auf die Kette kriegt, sich zu einigen.

"Keine Entscheidung über Höhe des Rundfunkbeitrags erwartet", titelt " epd Medien ". Das Thema sei in den Vorgesprächen nicht aufgerufen worden, schreibt der Mediendienst. Und weiter: "Als unsicher gilt, ob sich die Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer auf ein neues Verfahren zur Festsetzung der Beitragshöhe einigen werden."

Also konkrete Höhe: eher gar nicht, neues Beitragsverfahren: vielleicht. Gibt’s auch irgendwas Handfestes, liebe epd?

Na geht doch! Wobei, " DWDL " ist sich da schon nicht mehr ganz so sicher:

" Scheitert die Einigung auf ein neues Finanzierungsmodell, könnten auch die im Oktober beschlossenen Reformen wieder auf der Kippe stehen . Es gibt in der Politik durchaus Stimmen, die sagen, man müsse Reformen und Finanzierungs-Novelle im Paket verabschieden."

"Die Finanzfragen schiebe man schon viel zu lange vor sich her, so der CDU-Politiker. Man könne nicht auf der einen Seite Reformschritte beschließen und sich nicht trauen, auch andere Fragen, wie die der Finanzierung, zu beantworten. ‘Darauf hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch einen Anspruch, dass wir das vernünftig klären.’"

Und auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), der innerhalb der MPK federführend für die Rundfunkreform zuständig ist, hat sich gegenüber dem " RedaktionsNetzwerk Deutschland " geäußert. "Er appelliere an seine Kolleginnen und Kollegen, ‘konstruktiv zu einer Lösung zu kommen’", zitiert das "RND" Schweitzer.

"Ich kann die Verärgerung über die Verfassungs­beschwerde verstehen, die ARD und ZDF nach der letzten Minister­präsidenten­konferenz vom Oktober eingereicht hatten", sagt Schweitzer. Aber: "Wir sollten dennoch unseren Anspruch mit Leben füllen, und auch die Voraussetzungen, für eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sorgen. Diese Aufgabe will ich nicht an Gerichte abgeben."

Ob wirklich alle MPs widerstehen können, ihre Verantwortung dem Verfassungsgericht unterzujubeln, wird sich im Laufe des Tages zeigen. Ich jedenfalls hoffe, dass sich Schweitzer mit seinem Appell durchsetzt. Wäre es nicht schön, wenn die endlosen Rundfunk-Diskussionen jetzt endlich mal ihr Ende hätten? Aber ich glaub ja auch nicht so recht dran.

Lust auf das Meme der Woche? Bitteschön! Der Anlass ist zunächst nicht so lustig. "Erpressungsprozess rund um Ex-Formel-1-Fahrer Schumacher gestartet", meldet unter anderem der " Standard " am Dienstag. "Dem Haupttäter wird vorgeworfen, mit der Veröffentlichung privater Fotos gedroht zu haben", schreibt die Zeitung weiter.

"Erpressen ist, wenn ich jemanden bedrohe, zum Beispiel mit Gewalt, um etwas zu bekommen. Wenn ich aber zu ihm hingehe und sage 'ich habe hier etwas, wollen sie das kaufen?' Dann ist das meiner Meinung nach keine Erpressung. [...] Das ist meiner Meinung nach ein Verkaufsgespräch, mit Verträgen und so ."

Kurz darauf endet das Interview, indem der Interviewpartner aus dem Bild gezogen wird. Ein Anwalt der Familie war not amused. Bilder für die Götter. "Erpresser-Sohn verquatscht sich vor TV-Kamera", schreibt die " Bild , "Sohn des Hauptangeklagten [...] wird von Anwalt weggezerrt", titelt die " Rheinische Post ".

Der bemerkenswerteste Text zu dem Thema ist allerdings in der "SZ" erschienen . Unter der Überschrift "50 Sekunden TV-Gold" kommt Bernhard Heckler gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus.

"Sohn T. hat eine telegene Erscheinung, wie er womöglich selbst schon immer ahnte: gepflegter Bart, lockige Kurzhaarfrisur, auch die Augenbrauen sehr ordentlich, schwarzer Rollkragenpulli unter schwarzer Daunenjacke. Das Äußere eines Menschen, der jederzeit für einen Spontanauftritt in den Hauptnachrichten gewappnet ist. Und so kommt es dann auch."

"‘Süddeutsche’-Redakteur Bernhard Heckler verfällt beim Texten darüber in Lobpreisungen des Mannes, der zum ‘Goldenen Schnitt aus allen Figuren wird, die jemals bei Richterin Barbara Salesch oder Richter Alexander Hold aufgetreten sind’. Man merkt: Das Feuilleton schreibt sich langsam fürs Dschungelcamp warm ."

+++ Wir starten den Altpapierkorb mit einer Meldung, die mich ein bisschen sauer gemacht hat. Die "FAZ" hat recht knapp über ein Gerichtsurteil berichtet. "Ein Bürger klagte vor Gericht gegen den Rundfunkbeitrag mit dem Argument, die öffentlich-rechtlichen Sender erfüllten ihren Auftrag nicht", schreibt die Zeitung. Die Klage wurde erwartungsgemäß abgewiesen. So weit, so gut. Die "FAZ" hält es allerdings für eine gute Idee, dem Artikel die Überschrift "Gegen Zwangsbeitrag ist kein Kraut gewachsen" zu geben. Über eine ziemlich aussichtslose Klage eines Bürgers zu berichten, ist das eine. Aber billigste Polemik und Populismus-Vokabular hernehmen: Muss das echt sein in der "FAZ"?