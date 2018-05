Die 1945 in Helsinki geborene Sängerin Marion Rung gewann nach zwei Teilnahmen 1962 und 1973 beim Eurovision Song Contest im Jahr 1980 mit dem Titel "Where is the love" den 4. Intervisions-Liederwettbewerb in Sopot. Foto zeigt sie mit der Verleihungsurkunde des "Grand Prix du disque" beim Festival in Sopot. Bildrechte: dpa