Sowjetunion forderte Umgestaltung des RGW

Mit Beginn der 1980er-Jahre wurde die wirtschaftliche Misere in den RGW-Ländern immer offensichtlicher. Die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit klaffte immer weiter auseinander. Es gab Versorgungsschwierigkeiten und Inflation. In Polen streikten die Bürger. Die Sowjetunion sah sich im Sommer 1981 sogar gezwungen, die Erdöllieferungen auf Rubel-Basis an RGW-Staaten drastisch zu drosseln. Wer mehr Öl benötigte, musste künftig mit Dollar bezahlen, denn die UdSSR benötigte dringend Devisen. Gebäude des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe Bildrechte: imago/ITAR-TASS

Michail Gorbatschow (1988) Bildrechte: dpa Das Wirtschaftssystem des RGW mit seiner ineffizienten und starren Planwirtschaft war an seine Grenzen geraten. Und so war es nur folgerichtig, dass die UdSSR nach dem Amtsantritt von Michail Gorbatschow auch im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe Umgestaltungen einforderte, etwa das Ende der Arbeitsteilung und die Schaffung eines freien Handels zwischen einzelnen Unternehmen. Aber umgesetzt wurden die Reformvorschläge nur schleppend. Es war der Anfang vom Ende des RGW, ein Sterben auf Raten.

Ministerpräsident Miklos Nemeth: falscher Weg

Im Januar 1990 trafen sich die RGW-Staaten zur ihrer 45. Ratstagung im Kulturpalast in Sofia. Nach den revolutionären Veränderungen wollten die einzelnen Länder ab jetzt wirtschaftlich eigenständig agieren. Die führende Rolle der UdSSR sollte aufgegeben werden. In einem knappen Kommunique einigte man sich ferner darauf, den Außenhandel künftig mit konvertierbarer Währung zu bestreiten und eine am Weltmarkt orientierte Preisbildung einzuführen. Binnen eines Jahres sollte die Umgestaltung abgeschlossen sein. Doch so recht mochte keiner mehr an den RGW glauben. "Wir haben den falschen Weg beschritten", konstatierte der ungarische Ministerpräsident Miklos Nemeth bitter.

RGW-Auflösung 1991

Für eine Kurskorrektur war es aber schon zu spät. Das sozialistische System brach in fast allen RGW-Ländern zusammen, die DDR löste sich sogar auf. Osteuropas Staaten strebten nach Westen. Keiner kümmerte sich mehr um den alten RGW. Vom 27. bis 28. Februar 1991 fand in Budapest dieletzte Sitzung statt. Am 28. Juni 1991 wurde der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe in Budapest formell aufgelöst.

