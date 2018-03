Elefant, Tiger & Co.

Und es ist ja so: Viele Zootiere hängen meistens in den Baumwipfeln herum und beobachten die Zoobesucher und Pfleger ihrerseits mit zoologischem Interesse. Es sei denn, ihnen wird eine Leckerei feilgeboten. Und so kann man mit der Zwischenmahlzeit einige Fliegen mit einer Klappe schlagen: Der Panda kriegt was zwischen die Zähne, Pfleger und Zoobesucher kriegen den Panda mal wieder aus der Nähe zu Gesicht und es entsteht eine Bindung zwischen Tier und Pfleger. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK